Den Künstlern über die Schulter geblickt

Bei Antje Kausch im Rastatter Steingerüst ist dies ein Schreibtisch in einem hellen Zimmer mit Blick auf das Gartengrün. Mit Architekturstiften zeichnet die Autodidaktin scheinbar abstrakte Werke. Wer genau hinsieht, erkennt in den Abstraktionen jedoch figürliche Darstellungen. "Ich erzähle mit meinen Zeichnungen Geschichten und verarbeitete Prozesse", sagt die ausgebildete Maskenbildnerin, die beruflich lange am Stadttheater und Festspielhaus in Baden-Baden tätig war, bevor sie in einen sozialen Beruf wechselte.

Zu sehen gab es neben einigen Werken an der Wand ebenfalls eine Mappe mit "100 schlechten Zeichnungen". Innerhalb von drei Monaten spielte Kausch während dieses Projekts mit Farben und Formen. Um sich hinsichtlich der Qualität der Ergebnisse nicht selbst unter Druck zu setzen, gab sie diesem Schaffensexperiment den genannten Titel. Ihr ehemaliger Beruf spiegelt sich in großformatigen Fotografien, die Kausch von sich fertigen lässt. Auf einem dieser Aufnahmen ist sie als Kardinälin zu sehen. Kausch setzt sich dabei selbst in einer Rolle in Szene, entwickelt Figuren und stellt die Requisiten selbst her. Gerade arbeitet sie in ihrer gemütlichen Kreativstube an einem Geisha-Projekt. Ist alles perfekt ausgeklügelt, lässt sie sich von Nicole Rischka schminken. Meike Duchac fertigt die Fotos nach Kauschs Ideen.

Deutlich größer ist das Atelier ihres Manns Jörn Kausch. Ob Wandreliefs mit beweglichen Elementen, Bodenobjekte, Lattenkonstruktionen, Würfel, Quader, Stühle, Vasen und Tische - die Vielfältigkeit des Bildhauers ist beachtlich. Eine große Dynamik strahlen seine sorgfältig gearbeiteten Objekte aus. Feinsinn erkennt man in der Auswahl der Farben. Verblüffend ist die ausgeklügelte Statik seiner Werke. Schon als Jugendlicher begann Kausch mit dem Modellieren. Zahlreiche Ausstellungen hat er seither bestritten.

Vor wenigen Jahren erst stellte Karl Ruf aus Steinmauern seine Gemälde und Collagen in Öl und Acryl aus. Seit 15 Jahren malt er. Rund 300 Bilder sind es bislang. Dabei hat der Rentner nach eigenem Bekunden aber keine klare Linie. "Alles beginnt bei mir mit der Leinwand; ich bestimme die Größe eines Bildes, und dann fließt das, was entsteht, einfach aus mir heraus", sagt er. Hat er erst einmal einen Pinsel in der Hand und Farbe bereitstehen, "entwickle ich bei der Arbeit ein Gemälde". Unterschiedliche Verarbeitungstechniken und Stile, feinfühlig abgestimmte Farb- und Kontrastnuancen sowie Detailreichtum und Bildtiefe sind Rufs Markenzeichen, der ebenfalls autodidaktisch zum Künstler wurde. Seine Werke zeigte Ruf am Wochenende in der Gartenstraße nicht nur im offenen Atelier, sondern auch in einem Ausstellungsraum, den er im Haus eingerichtet hat.