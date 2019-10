Die Frequenz passt, der Umsatz eher nicht

Bis dahin genossen die zahlreichen Besucher der Innenstadt einen angenehmen Spätsommertag. Flanieren, shoppen, schlemmen, Spaß haben: das war die Devise beim zweiten Eventsonntag dieses Jahres in der Barockstadt.

Ab 11 Uhr lockte bereits der Bauernmarkt auf den Marktplatz. Es war wieder ein buntes Bild, das die Marktbeschicker zwischen Stadtkirche und Rathaus geschaffen hatten. Bunte Kürbisse, herbstliche Blumengestecke, Pilze, geräucherter Knoblauch, Äpfel in Hülle und Fülle machten wieder den Reiz des Marktes aus. Gleich an mehreren Ständen wurde uriges Brot feilgeboten. Ebenfalls gut vertreten waren Wurstwaren, Käse, Marmelade und Honig. Auf dem Marktplatz konnten sich die Besucher an zahlreichen Ständen mit Speis und Trank versorgen. Bratwürste in vielen Varianten, Flammkuchen, Steaks, Kaffee und Kuchen: hungern musste wohl keiner.

So gestärkt konnte ab 13 Uhr das Angebot der Einzelhandelsgeschäfte in der Innenstadt und der Märkte im Industriegebiet erkundet werden. Die Händler waren zwar mit der Frequenz zufrieden; die Umsätze seien aber nicht so gut gewesen, resümierte Citymanager Johannes Flau am Nachmittag. Der Regen habe die Besucher dann doch vertrieben. "Die ersten drei Stunden haben wir ja Glück gehabt", so Flau.

Ihren Spaß hatten auf jeden Fall die kleinen Sonntagsgäste. Für sie war einiges geboten. Von der Hüpfburg und dem Karussell auf dem Marktplatz über den Fahrradparcours des ADFC auf dem Paradeplatz bis hin zum Kids-Magnet Spielmobil im Schlosspark. Dort präsentierten sich THW, DRK und die Feuerwehr erneut auf der "Blaulichtmeile". Auch hier durften die Kinder beispielsweise an der Feuerwehrspritze mitmachen.

Die Innenstadt war gut gefüllt gestern. Es waren jedoch weniger Besucher als im vergangenen Jahr. Dass offene Sonntage in Gaggenau, Baden-Baden und auch noch im Outletcenter in Roppenheim lockten, machte sich wohl doch bemerkbar. Rastatt könne sich zwar gut behaupten, so Citymanager Flau, aber man solle versuchen, die Event-Tage in Zukunft besser zu koordinieren.