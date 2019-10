Sexueller Missbrauch: Angeklagter beruft sich auf Erinnerungslücken

(wf) - Gestern wurde innerhalb von zwei Wochen ein weiterer Prozess wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes vor der Großen Jugendschutzkammer des Landgerichts eröffnet. Im jetzt eröffneten Verfahren hatte der inzwischen 34-jährige, in Baden-Baden aufgewachsene Mann mehrere Jahre mit der Mutter ihrer zum Zeitpunkt der Tat siebenjährigen Tochter in Rastatt zusammengewohnt, obwohl er im selben Haus ebenfalls eine Wohnung gemietet hatte. Zu dem Kind, das aus einer anderen Beziehung stammte, hatte er, wie die Mutter als Zeugin aussagte, ein gutes Verhältnis. "Er hat an der Erziehung mitgewirkt, war sehr fürsorglich und hat die Rolle eines Vaters übernommen."

Das änderte sich schlagartig an einem Sonntagmorgen im Mai 2017 als die Mutter, nachdem sie an diesem Tag länger als sonst geschlafen hatte, das Wohnzimmer betrat. Nach ihrer Erinnerung sah sie ihren Lebensgefährten nackt neben dem Mädchen in Kleidern auf der Couch sitzen. Auf dem Bildschirm des Laptops bemerkte sie Szenen eines Pornofilms. Ihre Tochter habe sie danach immer wieder befragt, was sonst "noch passiert" sei und sich vom Lebensgefährten getrennt. Laut Anklage soll er das Mädchen auch aufgefordert haben, ihn manuell zu befriedigen und an sich selbst manuell zu manipulieren.

Vor Gericht konnte sich der 34-Jährige nicht erinnern, was an diesem Sonntag - und an weiteren Tagen - im Einzelnen geschehen sei und was er gemacht habe. Der Angeklagte räumte zwar ein, dass er mit dem Kind auf dem Laptop Pornoszenen angesehen habe. An die weiteren ihm vorgeworfenen Taten konnte er sich nicht erinnern und machte einen partiellen Gedächtnisverlust geltend - ein Problem, das er immer wieder habe und weshalb er psychologisch betreut werde. Trotz eindringlicher Appelle des Vorsitzenden Richters blieb er bei seiner Darstellung.

Das Mädchen hingegen schilderte aus seinem kindlichen Verständnis heraus die einige Jahre zurückliegenden Vorfälle sehr präzise. Eine Aussage im Gerichtssaal blieb ihm erspart. Vorgespielt wurde eine mehr als eineinhalbstündige Videoaufzeichnung seiner Schilderung vor einer Richterin. Vor dem fraglichen Tattag habe der "Papa" - so nannte das Kind den Angeklagten - bereits an fünf Tagen mit ihm Filme geschaut, "was Erwachsene machen". Unter dem Begriff Sex konnte es sich etwas vorstellen, ihn auszusprechen war dem Mädchen nicht möglich. Stets sprach es in seiner Scham von dem "Wort mit drei Buchstaben, das mit S beginnt". Es schilderte auch die Manipulationen, die es an dem Angeklagten vornehmen musste und die an ihm vorgenommen wurden. In Gewissensnöte war das Kind dadurch gekommen, dass der "Papa" verlangt habe, über ihr "gemeinsames Geheimnis" mit niemandem zu sprechen, denn sonst komme es sofort ins Kinderheim. Trotzdem hatte sich das Kind schließlich einer Lehrerin anvertraut. Gemeinsam mit der Schulleiterin kam es zum Gespräch. Dabei habe der Angeklagte, so sagte die Mutter aus, den Sachverhalt eingeräumt.

Der Prozess wird am 18. Oktober um 9.30 Uhr im Landgericht Baden-Baden fortgesetzt.