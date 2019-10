Vertrauen aufbauen zu Mika und Milo

München



Radenkovic feiert 85. Geburtstag München (red) - In einer längst vergangenen Zeit hatte der TSV 1860 München in Petar Radenkovic nicht nur einen Spitzentorwart, sondern auch einen echten Showman. Am Mittwoch feiert der gebürtige Belgrader, der auch einen Musik-Hit hatte, seinen 85. Geburtstag (Foto: dpa). » Weitersagen (red) - In einer längst vergangenen Zeit hatte der TSV 1860 München in Petar Radenkovic nicht nur einen Spitzentorwart, sondern auch einen echten Showman. Am Mittwoch feiert der gebürtige Belgrader, der auch einen Musik-Hit hatte, seinen 85. Geburtstag (Foto: dpa). » - Mehr