Niederbühler Frühapfel - eine Zufallslaune der Natur Von Markus Koch Rastatt - Er hat eine gelb-rote Schale, verströmt einen intensiven Duft und schmeckt lecker: De r Niederbühler Frühapfel, der im Garten von Klaus Herrmann wächst. Der Sämling ist zufällig im Garten des 80-Jährigen gewachsen, nun hat er den Apfel beim Bundessortenamt als Amateursorte eintragen lassen. Der imposante Apfelbaum, der im naturnahen Garten des Niederbühlers steht, hat sich zufällig entwickelt, der Niederbühler Frühapfel ist ein sogenannter Sämlingsapfel und damit genetisch einzigartig, wie Wilfried Hangauer im BT-Gespräch erläutert. Er ist mit Herrmann befreundet und befasst sich in seiner Freizeit intensiv mit dem Thema Obstbau. Hangauer hatte auch die Idee, den Frühapfel als Sorte eintragen zu lassen: "In bin von Beruf Ingenieur und habe früher einige Patente eingereicht", erläutert er, wie es zum Antrag kam. Herrmann freut sich über das Schreiben des Bundessortenamts. Dessen Prüfstelle befindet sich im sächsischen Wurzen, und von dort kam das Schreiben, in dem bestätigt wird, dass die Sortenbeschreibung die Voraussetzung erfülle, um amtlich anerkannt zu werden: "Vermehrungsmaterial und Pflanzgut dieser Sorte sind ab sofort innerhalb Deutschlands ohne Mengenbegrenzung vertriebsfähig", heißt es weiter. Doch diesbezüglich hat der 80-Jährige keine Ambitionen. Ihn freut es, dass der Apfel beim Landwirtschaftlichen Technologiezentrum (LTZ) in Augustenberg schon vor über zehn Jahren auf Interesse gestoßen sei. Dort hatte er den Apfel hingebracht, weil er mit den anderen Äpfeln in seinem Garten nicht vergleichbar war. "Der Apfel schmecke gut, haben sie dort gemeint, und um Reiser angefragt, um Bäume zu ziehen", berichtet Herrmann. Im Rahmen des Antrags sollten sechs Bäume nach Wurzen geliefert werden, auf einem Versuchsfeld des LTZ bei Rheinstetten wurden zehn Bäumchen gezogen, berichtet Hangauer. "Aus Wurzen kam dann der Hinweis, dass die Möglichkeit bestehe, den Niederbühler Frühapfel als Amateursorte eintragen zu lassen, da eine wirtschaftliche Verwertung nicht angestrebt sei", erzählt er weiter. Klaus Herrmann sagte zu, da diese Form der Eintragung nichts kostet und die Bäumchen nicht nach Wurzen transportiert werden mussten. Die zehn Exemplare verteilte er an Freunde und Bekannte, unter anderem an Bernhard Unser, den Vorsitzenden des örtlichen Obst- und Gartenbauvereins. Unweit des großen Apfelbaums wächst übrigens ein neuer Sämling heran und man darf gespannt sein, wie diese Sorte dann schmeckt. Der Niederbühler hält sich aber nicht nur gern in seinem Garten auf, sondern auch im Wald. Bei seinen Spaziergängen hält er Ausschau nach Wurzeln und kurios gewachsenen Ästen, die er mit nach Hause nimmt und bearbeitet: "Je krummer, desto besser." Er habe 42 Jahre lang bei Basi in Niederbühl Acetylenflaschen befüllt, das Schnitzen war ein wichtiger Ausgleich für ihn: "Das hat mich beruhigt und war ein Nevenelixier für mich", verdeutlicht der 80-Jährige. Die Sammelleidenschaft beschränkt sich aber nicht nur auf Wurzeln, der Niederbühler interessiert sich auch für Weihwasserbehälter, die mehrere Wände von unten bis oben ausfüllen: "Ich habe 1990 von Verwandten 15 Stück bekommen, das war mein Grundstock. Seither kaufe ich Weihwasserbehälter auf Flohmärkten", berichtet er.

