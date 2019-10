Rund um den Bahnhof wird bald gebaut

Kuppenheim

100 Jahre Spaß am Theaterspielen Kuppenheim (mak) - Mit drei Stücken bei der Weihnachtsfeier der Kuppenheimer Chorgemeinschaft "Treue" 1919 begann es: Seit 100 Jahren stehen Laienschauspieler des Vereins auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Das Jubiläum wird vom 11. bis 13. Oktober gefeiert (Foto: Koch). » Weitersagen (mak) - Mit drei Stücken bei der Weihnachtsfeier der Kuppenheimer Chorgemeinschaft "Treue" 1919 begann es: Seit 100 Jahren stehen Laienschauspieler des Vereins auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Das Jubiläum wird vom 11. bis 13. Oktober gefeiert (Foto: Koch). » - Mehr

Baden-Baden

"Grünes Haus": Neuer Dialog Baden-Baden (cn) - Bewegung in der Sache "grünes Haus" in Steinbach: Der Bauherr und Eigentümer des Neubaus mit dem markant grünen Anstrich entlang der alten B3 zwischen Steinbach und Bühl, Michael Bilger, sucht den Dialog mit der Stadt. Diese zeigt sich zugänglich (Foto: cn). » Weitersagen (cn) - Bewegung in der Sache "grünes Haus" in Steinbach: Der Bauherr und Eigentümer des Neubaus mit dem markant grünen Anstrich entlang der alten B3 zwischen Steinbach und Bühl, Michael Bilger, sucht den Dialog mit der Stadt. Diese zeigt sich zugänglich (Foto: cn). » - Mehr

Gaggenau

Buntes Angebot bei Herbstmesse Gaggenau (cv) - Ein umfangreiches Angebot und eine Premiere gab es bei der Gaggenauer Herbstmesse. Am Sonntag konnte erstmals ein Frühstück im Riesenrad über den Dächern von Gaggenau genossen werden. Die neue Attraktion war in kürzester Zeit ausgebucht (Foto: Hegmann). » Weitersagen (cv) - Ein umfangreiches Angebot und eine Premiere gab es bei der Gaggenauer Herbstmesse. Am Sonntag konnte erstmals ein Frühstück im Riesenrad über den Dächern von Gaggenau genossen werden. Die neue Attraktion war in kürzester Zeit ausgebucht (Foto: Hegmann). » - Mehr

Baden-Baden

Orpheus auf der Ballettbühne Baden-Baden (sr) - Auftakt der Herbstfestspiele mit der Ballettoper "Orphée et Eurydice" von Gluck: Neben dem Hamburg Ballett wirkten das Freiburger Barockorchester und das Rastatter Vocalensemble mit, Dmitry Korchak und Arianna Vendittelli (Foto: West) sangen die Titelrollen. » Weitersagen (sr) - Auftakt der Herbstfestspiele mit der Ballettoper "Orphée et Eurydice" von Gluck: Neben dem Hamburg Ballett wirkten das Freiburger Barockorchester und das Rastatter Vocalensemble mit, Dmitry Korchak und Arianna Vendittelli (Foto: West) sangen die Titelrollen. » - Mehr