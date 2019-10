Regelwerk für Schulhöfe

Durmersheim



100 Jahre "Germania" Durmersheim (HH) - Vor 100 Jahren haben 28 Gleichgesinnte den Fußballverein "Germania" Würmersheim gegründet. In den Städten hatte sich die neue Sportart schon etabliert, auf dem Land lagen die Dinge noch anders. Die Gründung fiel auch in politisch spannende Zeiten (Foto: red). » Weitersagen (HH) - Vor 100 Jahren haben 28 Gleichgesinnte den Fußballverein "Germania" Würmersheim gegründet. In den Städten hatte sich die neue Sportart schon etabliert, auf dem Land lagen die Dinge noch anders. Die Gründung fiel auch in politisch spannende Zeiten (Foto: red). » - Mehr