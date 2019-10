Iffezheim will eine Bürgermedaille einführen Iffezheim (mak) - Eine Ehrungsrichtlinie hat der Iffezheimer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig erlassen. Geehrt werden sollen "Personen und Gruppierungen, die sich im besonderen Maße" für das Gemeinwohl oder für die Entwicklung der Gemeinde eingesetzt haben.



Über die Ehrung ehrenamtlich engagierter Bürger hat bisher die Gemeindeverwaltung auf Vorschlag einer Ehrungskommission entschieden. Die Ehrungen wurden vorwiegend beim jährlichen Ehrungsabend der Gemeinde vergeben, wie in der Sitzungsvorlage ausgeführt wird. Nun sei es in der Vergangenheit der Verwaltung und auch der Kommission zunehmend schwerer gefallen, eine Entscheidung über eingereichte Vorschläge zu treffen. Vor diesem Hintergrund wurde die Ehrungsrichtlinie ausgearbeitet, wie Bürgermeister Christian Schmid erläuterte. "Damit wollen wir auch eine gewisse Gleichbehandlung gewährleisten", ergänzte der Rathauschef. Zudem bekommen nun die Vereine eine verbindliche Handhabe, nach welchen Kriterien ein Vorschlag für eine Ehrung eingebracht werden kann. "Wir haben händeringend nach Richtlinien gesucht, jetzt ist alles zu hundert Prozent abgedeckt", sagte CDU-Gemeinderat Michael Bosler, der Vereinssprecher ist. Die örtlichen Vereine waren im Vorfeld eingebunden, sie hatten der Verwaltung ihre Ehrungsrichtlinien mitgeteilt. Außerdem wurden Ehrungsrichtlinien von umliegenden Gemeinden angefragt, wie Schmid weiter erläuterte. Neben der bisherigen Vorgehensweise sollen künftig auch Personen, die sich langjährig in besonderem Maße für einen Verein engagiert haben, eine Auszeichnung erhalten. Hierfür schlug die Verwaltung eine Bürgermedaille in Bronze, Silber und Gold für 25-, 30-, und 50-jährige Ausübung eines Amts vor. Über die Ehrungen entscheidet weiterhin die Ehrungskommission. Die Ehrungsrichtlinie soll bereits beim Ehrungsabend dieses Jahr Anwendung finden. Martin Schäfer (FW) hatte einen redaktionellen Hinweis. Unter Paragraf sechs werden Ehrungen für Vereinsaktivitäten geregelt, dort steht: "Das Engagement ihrer Mitgliederinnen". "Ich finde, wir sollten das mit dem Gender nicht übertreiben", meinte er augenzwinkernd.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben