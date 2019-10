Zweitschönste Siedlung im Land

Rastatt

Rastatt

Erwin Kintop bei "Greatnight-Show" Rastatt (dm) - Nach seinem erfolgreichen Auftritt in der ersten Runde der TV-Castingshow "The Voice of Germany" (wir berichteten) ist der Rastatter Sänger Erwin Kintop am Freitagabend in der "Greatnight-Show" von Komiker Luke Mockridge zu Gast (Foto: red/av).

Rastatt

Kleingartenanlage: SPD will bremsen Rastatt (red) - Im Gegensatz zu OB Hans Jürgen Pütsch ist die SPD-Fraktion im Gemeinderat nicht gewillt, eine Verlagerung der Kleingartenanlage Oberwald voranzutreiben, so lange Daimler nicht erläutert, warum diese Fläche zwingend für eine Erweiterung notwendig sei (Foto: av).

Rastatt

Rastatt wird Lese-Stadt Rastatt (red) - Vier Tage lang verwandelt sich der Paradeplatz in Rastatt ab 10. Oktober in ein Lesewohnzimmer. Die Veranstalter von "Stadt-Lesen" machen erstmals Station in der Barockstadt und laden zum Freiluft-Lesefest ein. Mehr als 3 000 Bücher verschiedener Genres stehen bereit (Foto: pr).

Bühl

Karius geht, Erbacher kommt Bühl (gero) - Stühlerücken in der Bezirksleitung Bühl des Kreisforstamts Rastatt: Landrat Toni Huber verabschiedete am Montagnachmittag den bisherigen Bühler Dienstleiter Kay Karius in den Ruhestand und stellte den Nachfolger, Forstdirektor Clemens Erbacher, vor (Foto: Hammes).