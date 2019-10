Wohnungswirtschaft

(bjhw) - Bei der Präsentation des Abschlussberichts des Untersuchungsausschusses zur Ludwigsburger Zulagenaffäre gab es vor allem aus den Reihen der Opposition erneut Kritik an Wissenschaftsministerin Theresia Bauer. Die Ausschussarbeit hat 1,5 Millionen Euro gekostet (Foto: dpa). » - Mehr

(hol) - Die Stadtverwaltung will im kommenden Jahr einen neuen Hort für die außerschulische Betreuung von Schulkindern einrichten (Foto: Uwe Anspach/dpa). In der Einrichtung sollen bis zu 40 Schulkinder zwischen 6 und 14 Jahren wöchentlich 15 Stunden lang betreut werden.