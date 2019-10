Ein Neuanfang bei den TuS-Basketballern

Schmidt selbst trat den Basketballern 1985 bei, die perfekte Saison 87/88 erlebte er als aktiver Spieler (der TuS stieg mit 44 zu 0 Punkten in die Kreisliga A auf). Doch im letzten Jahrzehnt musste Schmidt zunehmenden Schwund in seiner Abteilung beobachten. Ändern sollte sich das erst vor drei Jahren, als Daniel Tritsch das Gespräch mit ihm suchte. Tritsch wollte gerne eine Jugendmannschaft aufbauen. In der Saison 2018/19 konnte der TuS bereits je eine U10- und eine U18-Mannschaft für den Spielbetrieb anmelden. Beide Mannschaften werden auch in der kommenden Saison wieder antreten, lediglich die U12 musste aufgrund Spielermangels wieder abgemeldet werden. Zum Saisonende wurden einige der Spieler unter Tritsch zu alt für ein Jugendteam. Mit Unterstützung von Jan Wericke, stellvertretender Abteilungsleiter beim TuS, Felix Ludwig, Rektor der Rheinwaldschule in Elchesheim-Illingen, und Yury Asheshov, der Tritsch in der Trainertätigkeit entlastet und selbst aktiv in der neuen Herrenmannschaft spielt, konnten weitere Spieler gefunden werden und die bereits vorhandenen weiter aufgebaut werden. Die Ziele der ersten Saison sind zunächst bescheiden: "Ordentliche Spiele, nicht alles verlieren und vielleicht ein paar schöne Siege", wünscht sich Schmidt.

Über mangelnden Nachwuchs kann er derzeit nicht klagen, doch die Trainer fehlen. "Das Vereinsleben von damals verschwindet, immer weniger junge Leute wollen sich ehrenamtlich engagieren", merkt der pensionierte Lehrer an. Auch wenn der TuS als Ganzes in den letzten Jahren etwas geschrumpft sei, hat die Basketball-Abteilung doch einen Aufschwung erfahren. Schmidt bezeichnet es als einen relativen Neuanfang, innerhalb der vergangenen vier Jahre hätten sich die Mitgliederzahlen in seinem Bereich nahezu verdoppelt. Dennoch sei die Zukunft der Herrenmannschaft ungewiss. Viele der Spieler seien Studenten oder Schüler, die in näherer Zukunft die Region verlassen könnten. Mit der Kooperation "Schule und Verein" an der Grundschule Würmersheim und der Rheinwaldschule hofft Schmidt jedoch, auf Dauer stabile Jugendteams und daraus eine etablierte Herrenmannschaft bilden zu können.

Das erste Kreisliga C Heimspiel der TuS Basketballherren findet am Sonntag, 13. Oktober, um 16.30 in der Sporthalle in Würmersheim statt.