Planungen vorerst gestoppt

Hügelsheim

Verlässlicher Nachwuchs Hügelsheim (sch) - Die Aufgaben der Feuerwehr darzustellen und Interessierte zu gewinnen, stand im Mittelpunkt des Tags der offenen Tür der Feuerwehr Hügelsheim. Man feierte auch das 50-jährige Bestehen der Jugendfeuerwehr, aus der viele in den aktiven Dienst übertreten (Foto: sch). » Weitersagen (sch) - Die Aufgaben der Feuerwehr darzustellen und Interessierte zu gewinnen, stand im Mittelpunkt des Tags der offenen Tür der Feuerwehr Hügelsheim. Man feierte auch das 50-jährige Bestehen der Jugendfeuerwehr, aus der viele in den aktiven Dienst übertreten (Foto: sch). » - Mehr

Rastatt

Elsass-Bus in weiter Ferne Rastatt (sl) - Rund 5.200 Menschen pendeln täglich aus dem Elsass in den Landkreis Rastatt. Eine Regiobuslinie hätte damit ein entsprechendes Fahrgastpotenzial. Eine Grobplanung liegt bereits vor. Doch es wird noch dauern, bis eine solche Buslinie kommen kann (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (sl) - Rund 5.200 Menschen pendeln täglich aus dem Elsass in den Landkreis Rastatt. Eine Regiobuslinie hätte damit ein entsprechendes Fahrgastpotenzial. Eine Grobplanung liegt bereits vor. Doch es wird noch dauern, bis eine solche Buslinie kommen kann (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Kuppenheim

Ab 2020 wird Radweg gebaut Kuppenheim (red) - Der Radweg von Kuppenheim nach Förch wird gebaut. Baubeginn ist bereits 2020 Noch im Dezember soll der Umbau der Förcher Kreuzung zum Kreisel fertig sein. Zum Jahresende soll die Strecke zwischen Kuppenheim und der L67 ausgebaut sein (Symbolfoto. dpa). » Weitersagen (red) - Der Radweg von Kuppenheim nach Förch wird gebaut. Baubeginn ist bereits 2020 Noch im Dezember soll der Umbau der Förcher Kreuzung zum Kreisel fertig sein. Zum Jahresende soll die Strecke zwischen Kuppenheim und der L67 ausgebaut sein (Symbolfoto. dpa). » - Mehr