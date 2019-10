Neue Öffnungszeiten für ein Jahr auf Probe

Bühlertal

Weinwandertag mit neuen Partnern Bühlertal (kkö) - Die Kombination aus Wandern in wunderschöner Landschaft mit außergewöhnlichen Speisen und regionalem Wein prägt auch den bevorstehenden 14. kulinarischen Weinwander tag am 3. Oktober von 10 bis 14 Uhr mit zwei Ausgangs- und Endpunkten (Foto: König).

Forbach

50 Jahre Jugendfeuerwehr Forbach (red) - Seit 50 Jahren besteht die Jugendfeuerwehr in Forbach. Ein Anlass, der am Sonntag beim Gerätehaus gefeiert wird. Ende der 1960er Jahre erkannten die Verantwortlichen, dass die Mannschaft alterte und der Nachwuchs fehlte, dies führte zur Gründung (Foto: red).

Rastatt

Geld ist da, Bewerber fehlen Rastatt (fk) - Finanzielle Mittel für Lehrstellen sind beim Rastatter Schulamt ausreichend vorhanden, nur an Bewerbern mangelt es. Besonders an Grundschulen merkt die in der Barockstadt ansässige Behörde das Fehlen von Pädagogen - wie ganz Deutschland auch (Foto: fk).