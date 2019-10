Alle zehn Spielplätze bleiben erhalten

Nun geht es Schlag auf Schlag: Den Planungsauftrag für die beiden Spielplätze soll das Gremium nämlich schon in der öffentlichen Sitzung kommenden Dienstag vergeben, wie Bürgermeister Constantin Braun ankündigte. In die Planungen eingebunden werden sollen auf jeden Fall die Jugendlichen und auch die Anwohner, versprach Braun.

Weiteren Handlungsbedarf sieht der Gemeinderat beim Spielplatz in der Schubertstraße. Auch für diesen soll nun eine Planung erarbeitet werden - mit der Zielsetzung, ihn als Wasserspielplatz auszubauen. Solche seien besonders bei kleineren Kindern sehr beliebt, wusste Wolfgang Bernart (FW) aus eigener Erfahrung mit den Enkelkindern zu berichten. Da es in Bietigheim bislang keinen Wasserspielbereich gibt beziehungsweise die Anlage in der Schubertstraße schon lange nicht mehr funktioniere, wäre das eine deutliche Attraktivitätssteigerung.

Unisono verworfen wurde vom Gremium der in der Studie vorgeschlagene neue, große Themenspielplatz an der Hangstraße. Es gebe keinen vordinglichen Bedarf. Unter anderem gab es Vorbehalte, weil er im Landschaftsschutzgebiet liegen würde. Willi Renkert (FW) verwies zudem auf Erfahrungen aus Ötigheim. Dort würden viele Eltern ihren Kindern im Sommer verbieten, die zwei Spielplätze am Waldrand zu besuchen - wegen der Zeckengefahr. Vielmehr waren sich alle einig, anhand der Studie nun die vorhandenen Spielplätze nach und nach in den Blick zu nehmen und im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten instandzusetzen oder aufzuwerten.

Einigkeit herrschte auch in puncto der Mini-Spielbereiche Eulenbosch, Schaafweide, Nachtigallenweg und Buchenweg. Diese aufzugeben, den Nachbarn zur Erweiterung ihrer Grundstücke zum Kauf anzubieten (Schaafweide) oder gar als Baugrund zu nutzen (Buchen- und Nachtigallenweg), wie es in der Spielplatzstudie als Möglichkeit ins Spiel gebracht wird, erteilte der Gemeinderat eine klare Absage. Es seien Plätze in Wohngebieten mit Erholungsfunktion - und man müsse auch im Blick haben, dass dort bei einem Generationenwechsel wieder Kinder wohnen werden, die die Spielplätze nutzen.

Die Studie zeigt Potenziale auf und macht Verbesserungsvorschläge, verdeutlichte Stefanie Ganter vom Büro Schöffler Stadtplaner und Architekten in Karlsruhe. Auch die Schaffung eines Quartiersplatzes für alle Generationen in der alten Ortsmitte südlich der Heilig-Kreuz-Kirche wird vorgeschlagen. Petra Mastel (CDU) regte an, hier zunächst abzuwarten, wie die Sanierung aussehen wird und keine Potenziale zu verbauen.