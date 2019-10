Schüler auf Entdeckungsreise

"Bei ,Entdecke deinen Beruf' geht es darum, die eigenen Interessen und Fähigkeiten zu testen. Nur wer etwas mit seinen eigenen Händen ausprobiert, bekommt ein Gefühl für die spätere Arbeit im Ausbildungsberuf", erläutert Annemarie Herzog, Projektleiterin der IHK-Bildungsoffensive "Wirtschaft macht Schule". Bei diesem Veranstaltungskonzept durchlaufen die Jugendlichen eine Art Parcours, bestehend aus verschiedenen Unternehmensstationen, an denen sie praktische Beispiele und Aufgaben aus dem jeweiligen Berufsalltag bearbeiten.

Um die insgesamt rund 500 Acht- bis Zehntklässler aus neun umliegenden Schulen zu koordinieren, wurden drei Durchgänge angeboten. Diese starteten jeweils mit einem Motivationsprogramm von Comedian Osman Citir. Anschließend hatten die Schüler etwa 90 Minuten Zeit, die Berufsstationen zu durchlaufen. "Eingeteilt wurden die Jugendlichen nach ihren Interessen. Diese konnten sie vorher bei der Anmeldung über ihre jeweilige Schule an uns herantragen", berichtet Herzog. Ausprobieren konnten sich die Jugendlichen unter anderem in Elektro-, Holz- Metall- und Pflegeberufen sowie in Ausbildungsberufen der Gastronomie, im Polizeidienst, des Einzelhandels und in kaufmännischen Berufen. "Teils unklare Berufsvorstellungen von Jugendlichen sind weiterhin eines der größten Ausbildungshemmnisse. Mit ,Entdecke deinen Beruf' möchten wir dem entgegenwirken und gleichzeitig Jugendliche und Ausbildungsbetriebe zusammenbringen", betont Herzog.

Die Orientierungsveranstaltung gibt es, in Kooperation mit dem dortigen Schulamt, im Kreis Karlsruhe bereits seit fünf Jahren. Diese fand bisher in den Räumlichkeiten der IHK statt, mit der Auslagerung an berufliche Schulen hatte man auch ein Event in Rastatt beschlossen. "Die Veranstaltung direkt an die Schulen zu bringen bietet neue Möglichkeiten. Einerseits können natürlich die dort vorhandenen Werkstätten mitbenutzt werden, andererseits kommen die Jugendlichen so direkt einen ersten Eindruck von einer potenziellen Berufsschule", merkt Herzog an.

Eingeladen waren alle allgemeinbildenden Schulen aus den Kreisen Rastatt und Baden-Baden. Teilgenommen haben letztendlich Schüler der Karlschule und der August-Renner-Realschule aus Rastatt, der Von-Drais-Gemeinschaftsschule Gernsbach, der Merkurschule Gaggenau, der Maria-Victoria-Schule Ottersweier/Lauf, der Waldhausschule Malsch, der Maria-Gress-Schule Iffezheim, des Pädagogiums Baden-Baden sowie die Klassen des einjährigen Technischen Berufskollegs, des Vorqualifizierungsjahrs Arbeit/Beruf (VAB) und der zweijährigen Berufsfachschule der Josef-Durler-Schule.