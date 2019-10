Diana-Werk: Bauantrag

Karlsruhe

Mentrup droht mit Kündigung Karlsruhe (lsw) - Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) hat dem Karlsruher SC im Streit um den Neubau des Wildparkstadions mit der Kündigung des Stadionmietvertrags gedroht. Hauptstreitpunkt sind Besonderheiten der baulichen Ausführung (Foto: Gillar/GES).

Bühl

Bebauungsplan Rohrhirschmühle Bühl (gero) - Neben dem Ortschaftsrat Altschweier ist auch dem Gemeinderat an einer geordneten und dorfgerechten Wohnbebauung in der Straße "Bühler Seite" gelegen. Einstimmig beschloss das Gremium die Aufstellung eines Bebauungsplans "Um die Rohrhirschmühle" (Foto: gero).

Bühl

Baden-Baden

Neues Hotel im Bäderviertel Baden-Baden (hez) - Die Kurstadt soll einen weiteren großen Beherbergungsbetrieb bekommen. Im Bäderviertel wird am Standort des ehemaligen Gefängnisses der Bau eines "Hotels an den Thermen" geplant, das über 130 Betten bieten soll (Foto: AGP Generalplaner). » Weitersagen (hez) - Die Kurstadt soll einen weiteren großen Beherbergungsbetrieb bekommen. Im Bäderviertel wird am Standort des ehemaligen Gefängnisses der Bau eines "Hotels an den Thermen" geplant, das über 130 Betten bieten soll (Foto: AGP Generalplaner). » - Mehr