Trockener Sommer setzt auch jungen Igeln zu

Gernsbach



Gemeinsam Artenvielfalt retten Gernsbach (lg) - Unter dem Motto "Herzenssache Natur" fand in Reichental eine Aktion des Naturparks Schwarzwald Mitte/Nord statt. Zusammen mit jungen Pfadfindern stand Wiesenpflege auf dem Plan. 2019 sind noch vier weitere, ähnliche Aktionen in der Region geplant (Foto: L. Gangl).