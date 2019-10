Paradeplatz wird zum Lesewohnzimmer Rastatt (sl) - Ob sich Bücher des neuen Nobelpreisträgers Peter Handke unter den 3 000 Bänden befinden, die den Paradeplatz seit gestern in ein Lesezimmer verwandeln, konnten die Verantwortlichen vor Ort nicht sagen. Vormittags war der Andrang angesichts des nassen Wetters noch verhalten. Am Nachmittag wagte der eine oder andere Passant den Griff ins Regal. Es wären aber noch Sitzsäcke für Leser frei gewesen. Sogar Hängematten gibt es. Abends wurde die Aktion Stadtlesen offiziell eröffnet. Bis Sonntag darf von 9 bis 22 Uhr geschmökert werden. Nachts bewacht ein Sicherheitsdienst die Regale, die sich mit Rollos schließen lassen. Wegen Regens waren sie gestern schon im Einsatz. Morgen sind Menschen mit Einwanderungsbiografie eingeladen, eigene Texte in ihrer Muttersprache zu lesen, um 19 Uhr liest Autorin Brigitte Glaser aus "Rheinblick" und am Sonntag, 14 Uhr, Hans Peter Faller aus "Ludwig, die Stadtmaus".

