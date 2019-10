Mit Erreichtem nicht zufrieden Rastatt (die) - Die Radverkehrspolitik war ein wichtiges Thema bei der Mitgliederversammlung des ADFC-Kreisverbands Baden-Baden/ Bühl/ Rastatt. Vorsitzender Ralph Neininger mahnte, dass es nicht genüge, intern über Unzulänglichkeiten der Politiker und zu geringe Budgets für Radverkehr zu lamentieren. Die Bevölkerung müsse erkennen, dass Veränderungen nötig sind.

Weitsicht bescheinigte Neininger dem Landesverkehrsminister für die Radschnellweg-Magistrale Karlsruhe-Bühl, die betroffenen Gemeinden jedoch hätten sehr wenig beigetragen. Insgesamt könne man mit dem, was der Kreisverband in 20 Jahren Arbeit erreicht hat, nicht zufrieden sein. Mit Blick aufs vergangene Jahr berichtete Neininger von Gesprächen mit dem Landratsamt, politischen Radtouren oder dem Brückengipfel. Zuversichtlich war er, dass in fünf oder sechs Jahren die Fahrradbrücke über den Rhein bei Wintersdorf steht. Den Verkehr, vor allem in den Städten, sah der Vorsitzende im Wandel. Bei der Jugend sei das Interesse am Auto geschwunden, für die Fortbewegung werden somit Fahrräder, Bahn oder Roller immer wichtiger. Zum Angebot des ADFC gehörten auch Radtouren. Klaus Mutterer, stellvertretender Vorsitzender, stellte fest, dass 2019 ein unterdurchschnittliches Jahr wird. Bisher wurden 33 Touren mit 263 Teilnehmern gefahren, 2018 waren es 46 Touren mit 320 Radlern. Einer der Gründe: Es fehlen Aktive für die Durchführung. Großen Zuspruch findet die Fahrradcodierung, freute sich Hermann Schneider. Mehr als 200 Räder wurden 2019 schon gekennzeichnet. Die Bauhöfe sollten über die Codierung informiert werden, so eine Anregung, da in den Gemeinden diese Möglichkeit der Identifizierung oft nicht bekannt sei. Viermal war der Kinderfahrradparcours, der seit 2005 angeboten wird, in diesem Jahr im Einsatz. Der Rollerparcours wurde 21 Schulen und Kindergärten zur Verfügung gestellt. Dank des Einsatzes von Mitglied Jürgen Rapp konnte die Ausleihe-Zahl gesteigert werden. Gemeinsam mit der AOK veranstaltete der Kreisverband wieder die Aktion "Mit dem Rad zur Arbeit" mit Radfrühstück in Rastatt, Baden-Baden und Bühl. Auch das Angebot eines Fahrradparkplatzes bei unterschiedlichen Veranstaltungen wurde sehr gut angenommen. Für das Stufenfahrrad sucht man derzeit neue Einsatzmöglichkeiten. Der Kreisverband hat zurzeit 827 Mitglieder, davon 42 Fördermitglieder. Neiningers Kassenbericht wies ein Plus auf. Joe Frietsch hatte die Kasse mit Hermann Schneider geprüft. Er bestätigte eine einwandfreie Buchhaltung. Bei den Wahlen wurde Martina Berghaus zur weiteren stellvertretenden Vorsitzenden bestimmt, Joe Frietsch zum Kassenprüfer. Neue stellvertretende Delegierte für die Landesversammlung sind Robert Stephan und Kurt Paulus. Laut einstimmigem Beschluss soll die Bundeshauptversammlung aufgefordert werden, die geplante Anpassung der Beiträge für Fördermitglieder zu ändern. Eine Erhöhung von 110 Euro auf 200 Euro wollte der Kreisverband nicht mittragen. Für bestehende Fördermitglieder schlug man eine stufenweise Erhöhung in 20-Euro-Schritten vor. Auf Antrag eines Mitglieds wurde mit einer Enthaltung der Vorstand ermächtigt, Lastenräder anzuschaffen. Sie sollen den Bürgern zur Nutzung angeboten werden.

