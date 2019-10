"Die Bürger sind die besten Ideengeber"

(sb ) - Ruderboote im Stadtpark, Erholungsflächen samt Gastronomie am Murgufer und ein großer Aussichtsturm, von dem aus man über die ganze Stadt blicken und den barocken Stadtaufbau ganz neu entdecken kann: Was wie ein Traum klingt, kann in Rastatt vielleicht Realität werden. Denn wie eine Landesgartenschau eine Stadt nachhaltig verändert, wurde rund 50 Teilnehmern bei einer Bürgerfahrt nach Schwäbisch Gmünd eindrücklich gezeigt.

Die Stadt im Ostalbkreis hat die Landesgartenschau 2014 ausgerichtet und profitiert immer noch davon. "Vieles, was wir heute haben, wäre ohne eine Landesgartenschau nicht möglich gewesen", fasst es OB Richard Arnold beim Empfang der Rastatter Besucher zusammen. Da steckt der OB seine Arbeitshandschuhe gerade locker in die Gesäßtasche seiner Jeans. Denn wenige Minuten zuvor hat er mit mehr als drei Dutzend Ehrenamtlichen noch Blumenzwiebeln gesetzt: "Damit es auch im kommenden Jahr schön bei uns ist", sagt er voller Überzeugung und verweist darauf, dass die Truppe seit der Landesgartenschau besteht und sich immer wieder für die Stadt Schwäbisch Gmünd einsetzt. Mehr als 1 300 ehrenamtliche Helfer waren es damals, die von Hauptamtlichen angeleitet und koordiniert wurden. Die Bürger waren, so der OB, die besten Ideengeber für die Stadt und seit der Landesgartenschau herrsche in der Stadt ein ganz neues Lebensgefühl.

Wie das aussieht, erfährt die Rastatter Gruppe an diesem Samstag gleich mehrfach. Voller Begeisterung berichten die Bürger, was die Landesgartenschau für sie alles gebracht hat: "Unser Gemeinschaftsgefühl ist enorm gestärkt worden, weil alle auf einmal viel offener waren, aufeinander zugegangen sind und an einem Strang gezogen haben", berichtet die engagierte Beate Kessler und fasst ihre Eindrücke in vier Worten zusammen: "Eine Landesgartenschau ist genial."

Dabei waren die Voraussetzungen in Schwäbisch Gmünd alles andere als ideal. Eine vierspurige Bundesstraße führte einst mitten durch die Stadt. Doch dort, wo sich früher Auto an Auto reihte, ist heute ein Park. Die Rems wurde geöffnet und ist heute eine Oase in der Stadt. Da kommt vielen Rastattern ihre Murg in Erinnerung und mit etwas Sehnsucht haben sie die ersten Ideen für die eigene Stadt. Wie wäre es, wenn eine Freitreppe vom Murgdamm hinab an den Fluss führt, wenn es kleine Strände in der Stadt gäbe und wenn man, wie am Samstag, bei herrlichem Wetter eine kleine Auszeit mitten in der Stadt genießen könnte.

In Schwäbisch Gmünd wurde aus der einst viel befahrenen Innenstadt das "Erdenreich", während rund zwei Kilometer entfernt der "Himmelsgarten" entstand. Aus einer riesigen Ackerfläche wurde ein großer Park, der auch fünf Jahre nach der Landesgartenschau fest in der Hand von Familien und Erholungssuchenden ist. So etwas können sich die Teilnehmer der Bürgerreise auch rund um den Stadtpark oder das in den ersten Entwürfen des als "Klimaschutzpark Kolbengarten" ausgewiesenen Gebiets gut vorstellen. Da gibt es einen großen Aussichtsturm, der heute von einem eigenen Verein aus Ehrenamtlichen betreut wird, da gibt es ein Tiergehege mit Alpakas, Ziegen, Schwänen, Hühnern und vielem mehr, da gibt es eine Riesenwippe, einen Dino-Garten, ein Trauzimmer unter freiem Himmel und einen tollen Kinderspielplatz. Das Glanzlicht dort: Ein Teich, auf dem die Kinder mit Flößen fahren dürfen. Verbunden werden "Erdenreich" und "Himmelsgarten" durch einen "Himmelsleiter" genannten Weg durch den Taubentalwald. Die Idee hier: Eine Kugelbahn sorgt vor allem bei den jüngsten Besuchern für viel Spaß und fröhliche Stunden.

Auf der Rückfahrt zeigen sich Kirstin Burgert, die die Bewerbung für eine Landesgartenschau in Rastatt koordiniert, und Bürgermeister Raphael Knoth beeindruckt. Beide sprechen von einer heute noch spürbaren Begeisterung für die Landesgartenschau und einem "Sommermärchen", das Schwäbisch Gmünd 2014 erlebt hat. "Für mich war es beeindruckend zu sehen, wie eine Gartenschau die Stadtgesellschaft nachhaltig und positiv verändert hat", sagt Knoth.

Das wünscht er sich auch für Rastatt und ruft die Bürger auf, ihre eigenen Ideen für die Bewerbung ihrer Stadt einzubringen. Mitte Dezember werden dann die Unterlagen beim Ministerium für Ernährung und ländlichen Raum abgegeben. Danach heißt es hoffen und warten, bis die Austragungsorte der Landesgartenschauen 2032, 2034 und 2036 bekannt gegeben werden. Dabei sind sich die Teilnehmer der Bürgerreise sicher: Wenn Rastatt den Zuschlag erhält, wäre das eine riesige Chance für die Stadt. Oder wie es Schwäbisch Gmünds OB Richard Arnold ausdrückt: "Ich gönne die mit einer Landesgartenschau verbundenen Chancen auch Rastatt."