Spaß am Sport und das Miteinander stehen im Vordergrund

Bad Herrenalb

Bad Herrenalb (sj) - Alles nur Showeffekt? Von den 29 Bewerbern aus ganz Deutschland, die am 20. Oktober Bürgermeister von Bad Herrenalb werden wollen, haben sich nur die Favoriten intensiv in den Wahlkampf gestürzt. Die etwa 24 Spaßkandidaten ließen es ruhig angehen (Foto: Jehle). » Weitersagen

Gaggenau / Forbach

Gaggenau / Forbach (red) - Lauthals singen um die 40 Sängerinnen und Sänger alte Schlager und versprühen gute Laune. Deutsche Schlager, Filmmusik und mehr werden am Sonntag, 27. Oktober, um 17.30 Uhr in der Merkurhalle Ottenau beim großen Konzert zu hören sein (Foto: pr). » Weitersagen

Tallinn

Tallinn (red) - Nach dem Debütantenball im Test gegen Argentinien (2:2) steht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Sonntag in der EM-Qualifikation in Estland vor einer Pflichtaufgabe. Bundestrainer Joachim Löw kann wieder auf Reus, Werner und Gündogan zählen (Foto: AP). » Weitersagen

Gaggenau

Gaggenau (ek) - Die Stube des Michelbacher Hirtenhauses war gut voll, viele Freunde und Wegbegleiter waren dabei, als Franz Kowaschik offiziell als Ortsoberhaupt verabschiedet wurde. Zehn Jahre war er Ortsvorsteher; als Ortschaftsratsmitglied bleibt er dem Gremium erhalten (Foto: Krieg). » Weitersagen