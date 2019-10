Alles neu im Weiherweg

Rastatt

Unermüdlich für Rauental Rastatt (die) - Mit der Verabschiedung von Bertold Föry nach fast 30 Jahren als Ortsvorsteher in den Ruhestand ist in Rauental eine Ära zu Ende gegangen. Er habe unzählige Projekte angestoßen und sich unermüdlich für Rauental eingesetzt, hieß es in den Laudatien (Foto: die). » Weitersagen (die) - Mit der Verabschiedung von Bertold Föry nach fast 30 Jahren als Ortsvorsteher in den Ruhestand ist in Rauental eine Ära zu Ende gegangen. Er habe unzählige Projekte angestoßen und sich unermüdlich für Rauental eingesetzt, hieß es in den Laudatien (Foto: die). » - Mehr

Gernsbach

Stadtwald wird zu Spielwald Gernsbach (vgk) - Das Abenteuer Waldkindergarten begann 2018 mit nichts als einem Bauwagen. Nun konnte die Einrichtung den Abschluss des Umbaus und den Bezug des alten Naturfreundehauses feiern. Die Kinder haben aus dem Stadtwald einen Spielwald gemacht (Foto: vgk). » Weitersagen (vgk) - Das Abenteuer Waldkindergarten begann 2018 mit nichts als einem Bauwagen. Nun konnte die Einrichtung den Abschluss des Umbaus und den Bezug des alten Naturfreundehauses feiern. Die Kinder haben aus dem Stadtwald einen Spielwald gemacht (Foto: vgk). » - Mehr

Weisenbach

Weisenbach will weitere Gelder Weisenbach (uj) - Erfolgreich umgesetzt wird das Landessanierungsprogramm in Weisenbach. Seit 2008 wurden in der "Ortsmitte I" zahlreiche Projekte von privater und kommunaler Seite realisiert. Jetzt soll der Gemeinderat einen Aufstockungsantrag stellen (Foto: av/ww). » Weitersagen (uj) - Erfolgreich umgesetzt wird das Landessanierungsprogramm in Weisenbach. Seit 2008 wurden in der "Ortsmitte I" zahlreiche Projekte von privater und kommunaler Seite realisiert. Jetzt soll der Gemeinderat einen Aufstockungsantrag stellen (Foto: av/ww). » - Mehr

Ötigheim

Aus der Schule wird eine Kita Ötigheim (as) - Die Umbauarbeiten für die neue "Kita am Brüchelwald" in der bisherigen Brüchelwaldschule sind in vollem Gang. Für 863 000 Euro ertüchtigt die Gemeinde Ötigheim die 1 147 Quadratmeter im Erdgeschoss als Kindertagesstätte für bis zu 105 Kinder (Foto: as). » Weitersagen (as) - Die Umbauarbeiten für die neue "Kita am Brüchelwald" in der bisherigen Brüchelwaldschule sind in vollem Gang. Für 863 000 Euro ertüchtigt die Gemeinde Ötigheim die 1 147 Quadratmeter im Erdgeschoss als Kindertagesstätte für bis zu 105 Kinder (Foto: as). » - Mehr