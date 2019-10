Alternative

(ar) - Der Warentauschtag, zu dem der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) des Landkreises Rastatt zum 31. Mal eingeladen hatte, erfreute sich wieder größter Beliebtheit. Weit über 1 000 Menschen kamen in die Freilufthalle neben der Iffezheimer Rennbahn, um nicht mehr gebrauchte Gegenstände abzugeben oder nach Brauchbarem zu suchen.

"Verschenken statt wegwerfen", so das Motto für den Warentauschtag, den der AWB im Jahr 1995 ins Leben gerufen hat und der inzwischen bei vielen Menschen der Region einen festen Platz im Jahreskalender hat. Etabliert hat sich dabei die Freilufthalle Iffezheim, da sie die einzige Halle dieser Art und Größe im Landkreis ist, bei der durch ihre Struktur auch die Anfahrts- und Parkmöglichkeiten gegeben seien, wie Martin Schmidt vom Landratsamt erklärt.

"Wer zu Hause ausmisten, aber nichts wegschmeißen will und sich auch nicht auf den Flohmarkt traut, der stellt seine noch gut erhaltenen Sachen hier ab", erklärt Schmidt. Einzig große Möbelstücke werden seit einigen Jahren nicht mehr angenommen, doch diese konnte man zumindest auf einer Pinnwand anbieten. "80 bis 90 Prozent des Materials, das abgeliefert wird, findet auch wieder einen Abnehmer", sagt Schmidt. Was übrig bleibt, wird über den AWB entsorgt.

"Schon vor 9 Uhr standen die Ersten da", berichtete Claudia Gärtner vom Landratsamt. Damit alles reibungslos abläuft, waren zwölf Mitarbeiter der Behörde vor Ort, aber auch ein Sicherheitsdienst, der den Anlieferbereich kontrollierte und auch ein Auge auf die Menschenmenge hatte. Für die richtige Verkehrsführung der unzähligen Fahrzeuge sorgte die Feuerwehr Iffezheim, für die Bewirtung die Initiativgruppe Naturschutz Iffezheim.

Übrig blieb auch dieses Jahr in Iffezheim nicht viel, denn an den verschiedenen Tischen, die ordentlich je nach Warensortiment positioniert waren, drängten sich die Besucher wie bei einem Schlussverkauf. "Das hätte ich nicht gedacht, dass hier jeder was finden kann", sagte Marina Zäpfl aus Elchesheim, die schon einen Tag zuvor einen Kinderflohmarkt besucht hatte, beim Warentauschtag aber fündig wurde. "Zu Hause findet man einiges, was einem nicht mehr gefällt", sagte Tanja Schaaf aus Ottenau, die so manchen Nippes von daheim brachte, dafür aber das Wichtelspiel zu Weihnachten gefunden hat. Eine ganze Kiste Spielzeug hatte Martina Schoch aus Gernsbach nach Iffezheim gebracht, die flugs in andere Hände wechselte.

"Ich habe acht Bücher gebracht und nehme vier neue mit nach Hause", so eine andere Besucherin. "Hier liegt vieles rum, was man nicht in den Müll schmeißen muss, denn es gibt Menschen, die können es noch gebrauchen", bemerkte ein Besucher, der gerade einen Blumentopf suchte.