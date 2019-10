Zum Glück nur eine Übung Steinmauern (HH) - Man stelle sich vor: am Kran einer Baustelle, mit dem gerade eine Schuttmulde auf ein Dachgeschoss gehoben werden sollte, kommt es zu einem Defekt im Schaltschrank. Die Steuerung versagt, der Container sackt ein paar Meter ab, kracht auf ein Auto. Genau dieses Szenario bildete am Samstag die Ausgangslage für die Jahreshauptübung der Freiwilligen Feuerwehr von Steinmauern.







Als Schauplatz diente die Karl-Julius-Späth-Schule, die derzeit um ein Stockwerk erhöht wird. Hinter dem Bauzaun war alles vorhanden, was zur realistischen Darstellung benötigt wurde: Kran, Container, ein ausgemustertes Auto. Durchaus echt sahen auch die Verletzungen von zwei eingeklemmten Fahrzeuginsassen aus. Wenige Minuten nach der Alarmierung traf die Feuerwehr ein, aufmerksam beobachtet von Kommandant Heiko Jung. Die Einsatzleitung lag bei Steffen Baumer. Rasch wurde die Lage inspiziert und die Rettung der im Auto gefangenen Personen vorbereitet. Die Aufgabe erforderte höchste Sorgfalt. Die Schuttmulde wurde mithilfe von Bauholz stabilisiert. Denn schnell war klar, dass die Karosserie mit der hydraulischen Rettungsschere aufgeschnitten werden musste. Der Schaden im Schaltschrank, so lautete die Annahme, führte zudem zu einem Schwelbrand. Dessen Ausmaße wurden von Atemschutzträgern erkundet und der Brand erstickt. Zudem musste der unter Schock stehende Kranfahrer auf festen Boden gebracht und dem DRK Plittersdorf übergeben werden, das bald nach der Feuerwehr eintraf. Der Sanitätsdienst übernahm später auch die geretteten Personen aus dem Auto zur weiteren Versorgung, die im Ernstfall ins Krankenhaus geführt hätte. Beim Herausholen aus dem Fahrzeug hatte wirbelsäulenschonende Handhabung oberste Priorität, betonte DRK-Einsatzleiter David Bruskowski, der mit einem vierköpfigen Team vor Ort war. Feuerwehr-Kommandant Jung zeigte sich mit seiner Mannschaft, die aus rund zwei Dutzend Kräften bestand, einverstanden. Technische Hilfeleistung sei immer schwierig, hob er die speziellen Anforderungen beim Gebrauch von Rettungswerkzeugen hervor. Als Zaungäste überzeugten sich auch etliche Zuschauer, darunter einige Gemeinderäte, vom Funktionieren der Freiwilligen Feuerwehr.

