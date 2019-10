Tiefgarage könnte noch kniffelig werden

Rastatt

Rastatt

Bauantrag für Diana-Werk Rastatt (ema) - Für das Areal des ehemaligen Diana-Werks liegt mittlerweile ein Bauantrag im Rathaus vor. Der neue Eigentümer will dort sowohl im Bestand als auch in Neubauten 110 Wohnungen schaffen. Die Verwaltung will auf einen Bebauungsplan verzichten (Foto: wiwa).

Sinzheim

Sinzheim

"Gucke gern in alte Augen" Sinzheim (nie) - "Ich gucke einfach gern in alte Augen." Diana Donath muss nur kurz überlegen, um die Frage nach ihrem Antrieb zu beantworten. Die 49-Jährige ist "mit Herz und Mut" Pflegedienstleiterin im Sinzheimer Seniorenzentrum, wie ihr die Kollegen bescheinigen (Foto: nie).

Gernsbach

Gernsbach

Verbuschung verhinden Gernsbach (galu) - Landtagsabgeordneter Dr. Alexander Becker und Peter Hauck, Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz in Baden-Württemberg, luden am Freitag zu einer Wanderung ein. Thematisiert wurden unter anderem Natur-, Klima und Artenschutz (Foto: L. Gangl).