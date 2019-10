Eigenbetrieb Breitbandversorgung steht Rede und Antwort

Forbach

Telekom schaltet Anschlüsse ab Forbach (rag) - Die Telekom wird bis Dezember 2019 in Hundsbach die analogen Anschlüsse abschalten. Die Kunden müssen einen neuen Vertrag für die IP-Technologie per Internet abschließen, allerdings ist der Ort noch nicht darauf vorbereitet (Foto: Klose/dpa). » Weitersagen (rag) - Die Telekom wird bis Dezember 2019 in Hundsbach die analogen Anschlüsse abschalten. Die Kunden müssen einen neuen Vertrag für die IP-Technologie per Internet abschließen, allerdings ist der Ort noch nicht darauf vorbereitet (Foto: Klose/dpa). » - Mehr

Forbach

Rotwild und Breitbandausbau Forbach (mm) - Mit einem breiten Themenspektrum befasst sich der Forbacher Gemeinderat bei seiner Sitzung am Dienstag, 8. Oktober. Das Gremium berät unter anderem über die Auswirkungen der Forstreform, über ein Rotwildkonzept sowie die Fraktionsstärke im Rat (Foto: Archiv). » Weitersagen (mm) - Mit einem breiten Themenspektrum befasst sich der Forbacher Gemeinderat bei seiner Sitzung am Dienstag, 8. Oktober. Das Gremium berät unter anderem über die Auswirkungen der Forstreform, über ein Rotwildkonzept sowie die Fraktionsstärke im Rat (Foto: Archiv). » - Mehr

Lichtenau

Glasfaser für Scherzheim Lichtenau (iru) - Der Breitbandausbau kommt in Lichtenau und den Stadtteilen voran. Mit der Vergabe von Tiefbauarbeiten in Höhe von 1,2 Millionen Euro gab der Gemeinderat am Donnerstagabend grünes Licht für den Ausbau des Verteilernetzes in Scherzheim (Foto: iru). » Weitersagen (iru) - Der Breitbandausbau kommt in Lichtenau und den Stadtteilen voran. Mit der Vergabe von Tiefbauarbeiten in Höhe von 1,2 Millionen Euro gab der Gemeinderat am Donnerstagabend grünes Licht für den Ausbau des Verteilernetzes in Scherzheim (Foto: iru). » - Mehr