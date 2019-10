Ein Bahnhof für einen Euro

Baden-Baden

Nietzsches Kur in Baden-baden Baden-Baden (red) - Ein Leben im Licht der Freiheit des Denkens und im Schatten des Gehirnleidens führte der berühmte Philosoph Friedrich Nietzsche. Sein erster Kuraufenthalt in Baden-Baden brachte aber keine Linderung. Am 15. Oktober jährt sich sein 175. Geburtstag (Foto: Wolf/av).

Baden-Baden

Ticketautomat mit Flex aufgebrochen Baden-Baden (red) - Am Donnerstag ist am Bahnhof in Haueneberstein ein Fahrkartenautomat aufgebrochen worden. Vermutlich mit einer Flex schnitten die Täter ein Loch in die Rückseite des Geräts. Sie flüchteten mit dem erbeuteten Bargeld. Die Polizei bittet um Hinweise (Symbolfoto: dpa).

Kehl

Unfall mit ICE: Mann stirbt Kehl (lsw) - Bei einem Unfall im Bahnhof in Kehl ist ein Mann getötet worden. Eine Frau wurde schwerst verletzt, teilte die Polizei am Samstagabend mit. Die beiden seien auf den Gleisen gewesen, als ein ICE einfuhr, sagte eine Polizeisprecherin (Symbolfoto: dpa).