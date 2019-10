Kulturforum: Erste Sanktionen Rastatt (ema) - Mit der einstimmig vom Gemeinderat verabschiedeten Benutzungssatzung für das Gelände der 13 städtischen Schulen sowie der Sporthallen will die Verwaltung für mehr Ruhe und Ordnung sorgen. Beispielgebend war ein Regelwerk für das Gelände des Kulturforums. Das Ordnungsamt hat jetzt eine Bilanz für diese Benutzungsordnung vorgelegt, die seit 1. August 2018 gilt.



Demnach wurden bis heute elf Verstöße gegen die Satzung gemeldet. Die Störenfriede hatten demnach das Gelände trotz Betretungsverbots aufgesucht, gegen das Rauch- und Alkoholverbot verstoßen, Krach gemacht oder eine Mitarbeiterin beleidigt. Konsequenzen: Gegen fünf Personen wurde ein Betretungsverbot verhängt; zwei kassierten ein Hausverbot für den Jugendtreff und einen Platzverweis für den Hof des Kulturforums - jeweils auf ein halbes Jahr befristet. Zwei Personen wurden mündlich verwarnt; eine Person war unbekannt, sodass keine Sanktion verhängt werden konnte. Die Bewertung der Verwaltung fällt verhalten aus: Die Vorkommnisse auf dem Kulturforum seien "etwas zurückgegangen", es komme jedoch nach wie vor zu Störungen. Polizei und kommunaler Ordnungsdienst würden deshalb weiter nach dem Rechten sehen. Die Satzung hatte auch den Zweck, dass die Sicherheitskräfte besser gegen die Störenfriede vorgehen können. Die tägliche Aufenthaltszeit wurde auf 7 bis 22 Uhr festgelegt, um Verstöße in der Nacht besser ahnden zu können. Die jetzt beschlossene Benutzungssatzung für die Schulhöfe knüpft an den Zweck der Vorschrift fürs Kulturforum an. Die Verwaltung klagt schon lange darüber, dass es in öffentlich zugänglichen Bereichen einiger Schulen zu Sachbeschädigungen, Verschmutzungen und Lärmbelästigungen kommt.

