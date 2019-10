Behörde sieht keine Verstöße

Rastatt

Rückschlag für BI Lärmschutz Rastatt (ema ) - Rückschlag für die Bürgerinitiative (BI) Lärmschutz Münchfeld/Siedlung: Das Regierungspräsidium weifelt auch nach Vorlage eines neuen Gutachtens an, dass betroffene Bewohner Anspruch auf Lärmschutz haben. Damit will sich die BI indes nicht abfinden (Foto: ema).

Iffezheim Der Warentauschtag, zu dem der Kreis

Großes Interesse am Warentausch Iffezheim (ar) Der Warentauschtag, zu dem der Kreis-Abfallwirtschaftsbetrieb einlud, erfreute sich wieder größter Beliebtheit. Weit über 1 000 Menschen kamen in die Freilufthalle neben der Rennbahn, um Gegenstände abzugeben oder nach Brauchbarem zu suchen (Foto: ar)

Tettnang

Insolvenz hat juristisches Nachspiel Tettnang (lsw) - Wegen möglicher Insolvenzverschleppung steht der frühere Geschäftsführer der Bodan-Werft seit dem heutigen Dienstag vor dem Amtsgericht Tettnang. Ihm werden zudem Untreue und vorsätzlicher Bankrott vorgeworfen, sagte ein Sprecher der Behörde (Foto: dpa).