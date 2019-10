"Wichtigen Meilenstein gelegt"

Er sei stolz darauf, dass sich so viele Architekten an dem Realisierungswettbewerb beteiligt haben, sagte Bürgermeister Christian Schmid in seiner Eröffnungsrede zur Ausstellung der eingereichten Entwürfe. In zahlreichen, vom Freiburger Büro Thiele begleiteten Sitzungen, hätten Feuerwehr und DRK ihr Raumprogramm festgezurrt. In einem Fachkolloquium sei dieses den interessierten Büros vorgestellt worden, ging Schmid auf die Vorgeschichte ein. Am Freitag habe sich das Preisgericht, das aus insgesamt 22 Personen bestand, von denen neun stimmberechtigt waren, von neun bis 16 Uhr mit den Entwürfen befasst.

Dabei seien Unterschiede in der Herangehensweise und den dahinterstehenden Ideen deutlich geworden, rekapitulierte Schmid aus der Sitzung, da die dreieckige Form des Grundstücks bereits eine Herausforderung darstellte. Bei der Auswahl sei wichtig gewesen, dass der Bau für alle Nutzer "funktioniere" und kurze Wege biete. Mit der Wahl des Entwurfs des Büros Bernd Zimmermann aus Ludwigsburg sei ein wichtiger Meilenstein gelegt worden.

Formal muss der Gemeinderat noch dem Votum des Preisgerichts folgen, sodass die Verwaltung in weitere Verhandlungen mit dem Architekturbüro eintreten und die ersten Aufträge Anfang kommenden Jahres erteilt werden können, ging der Verwaltungschef auf die nächsten Schritte ein. In jedem Entwurf stecke noch Verbesserungspotenzial, das sich an der täglichen Arbeit von DRK und Feuerwehr ausrichten müsse, so Schmid. Er zeigte sich jedoch zuversichtlich, dass das Gebäude ein "Hingucker" werde.

Architekt Gerd Gaßmann, Fachpreisrichter im Preisgericht, ging auf Details eines solchen Wettbewerbs ein und betonte, dass jeder Architekt dabei mit mindestens 10 000 Euro Planungskosten in Vorleistung trete. "Hier hängen gut 150 000 Euro volkswirtschaftliches Vermögen", hob er den Wert der ausgestellten Pläne und Modelle hervor.

Es sei keine leichte Aufgabe gewesen, auf einem suboptimalen Geländezuschnitt für zwei verschiedene Nutzer mit jeweils eigener Erschließung zu planen, hob Gaßmann nochmals die Herausforderung für die planenden Architekten hervor. Man "rackert sich ab", und dann kommen Wildfremde und entscheiden über den Entwurf, versetzte Gerd Gaßmann die Zuhörer in die Gefühlswelt der wetteifernden Architekten.

Es gebe behebbare und nicht behebbare Planungsmängel, ging er weiter auf die Vorgehensweise des Preisgerichts ein. Mit jedem Durchgang seien es immer weniger Entwürfe geworden, berichtete der Architekt, bis sich letztlich fünf durchgesetzt hätten. Hierbei hätten sich der Erst- und der Zweitplatzierte deutlich vor den anderen abgehoben.

Der zweitplatzierte Entwurf des Pforzheimer Architekten Peter Schmidt habe für DRK und Feuerwehr je einen getrennten Bau vorgesehen, während der Siegerentwurf von Bernd Zimmermann beide Nutzer in einem Gebäude vereine. Dies habe letztendlich den Ausschlag gegeben, berichtete Gaßmann auf Nachfrage von Bürgermeister a.D. Peter Werler, da der einteilige Entwurf dem Gedanken an ein "Rettungszentrum" näher gekommen sei.

Laut Protokoll des Preisgerichts schaffe der Siegerentwurf trotz einteiliger Bauweise Zonen für jede Nutzungseinheit. Es lobte den klar definierten Alarmeingang und die funktionale Abfolge der Räume. Der Baukörper besteche durch Klarheit und Geradlinigkeit. Dem Planer sei es gelungen, die anspruchsvollen Bedingungen des Grundstücks gekonnt mit den Anforderungen der Nutzer zu vereinen.

Für die interessierte Öffentlichkeit ist die Ausstellung der Entwürfe im Feuerwehrhaus in der Karlstraße noch am heutigen Montag, 21. Oktober, und am Mittwoch, 23. Oktober, jeweils von 15 bis 18 Uhr geöffnet.