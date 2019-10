Mehr Abwechslung und Kreativität am Herd

Gaggenau

Großes Interesse an Vogelschau Gaggenau (ron) - Von exotischen Besonderheiten bis zu heimischen Vogelarten präsentierte der Vogelschutz- und Zuchtverein Ottenau über 300 Vögel zur Vogelschau in der Merkurhalle. Mit von der Partie war erstmals der Imkerverein Gaggenau, der über Bienen informierte (Foto: ron).

Kirwe lockt viele Besucher an Sinzheim (cn) - Mehr als 100 Händler, viele Besucher, neue gastronomische Angebote und eine mit kunstvollen Bildern ausgestattete Pfarrkirche - das Sinzheimer Kirchweihfest bot in diesem Jahr viele Attraktionen. Auch mobile Feinschmeckerstationen bereicherten das Programm (Foto: cn).

Terrorszenario geübt Stetten (lsw) - Bei einer großen Übung haben Polizisten und Soldaten den Kampf gegen den Terror geübt. Die Einsatzkräfte spielten am Samstag ein Szenario mit einem Anschlag in der Konstanzer Fußgängerzone mit einer Autobombe und bewaffneten Terroristen durch (dpa-Foto).