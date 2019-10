Vordringende Wurzeln und jede Menge Laub

Wie die Verwaltung in der Sitzungsunterlage mitteilte, gebe es aus diesem Bereich sowie aus der Prätoriusstraße in Würmersheim immer wieder Klagen über Platanen auf öffentlichem Grund. In Beschwerdeschreiben, die beigefügt waren, wurde in einem Fall aus dem Wohngebiet "Tiefgestade I" von Wurzeln berichtet, durch die "Terrassenplatten verworfen" worden seien. Der Sitzungsbesucher aus dem Viertel an der Hauptstraße betonte, dass "kein Mensch" Bäume fällen wolle. Diese sollten aber auf ein "erträgliches Maß" gestutzt werden, orientierend an der Firsthöhe der Häuser, die bei zehn Metern liege.

Ortsbaumeister Hans-Martin Braun teilte mit, dass sich der Landwirtschaftsausschuss mit den Problemen beschäftigt habe und man Fachleute des Landratsamts um Rat gefragt habe. Bezüglich der Wurzeln laute die Empfehlung, diese bei Bedarf zu kappen und weiteres Vordringen mit einer Wurzelsperre zu verhindern. Zum Laub in Dachrinnen schlug Bürgermeister Andreas Augustin Kunststoffrollen vor, wie sie für diesen Zweck in Baumärkten erhältlich seien. Man lege sie in die Rinne und habe Ruhe. Die Kommune praktiziere diese Methode an ihren Kindergärten, sie funktioniere einwandfrei.

Die Gemeinde könnte bei Bäumen, für die sie zuständig sei, unmittelbar betroffenen Anwohnern die Materialkosten ersetzen, regte Augustin an. Jürgen Kniehl (FWG) erwähnte Netze für einen ähnlichen Effekt und nannte Kosten von drei bis fünf Euro je Meter. Die FWG unterstütze Augustins Idee.

Um entscheiden zu können, müsse man konkrete Kosten wissen, wandte Stephen Jung (CDU) ein. So wurde vereinbart, dass sich der Landwirtschaftsausschuss noch einmal damit befassen soll. Ferner wurde einstimmig beschlossen, wo es entsprechende Probleme gebe, Wurzeln zu kappen und mit Schutzplatten zu versehen. Helmut Schorpp (CDU) hatte zudem unter Verweis auf einen Fachmann empfohlen, Bäume generell um ein Drittel zurückzuschneiden. Damit würde nicht nur die leidige Sache mit dem Laub verbessert, auch Wurzeln bildeten sich zurück. Bürgermeister Augustin hielt den Vorschlag jedoch aus finanziellen Gründen für "nicht zukunftsfähig".

Der Schnitt eines Baums koste etwa 350 Euro und müsse alle paar Jahre wiederholt werden. Die Kommune besitze aber über 3 000 Exemplare, verdeutlichte Augustin die Kostendimension. Zu den Laubmengen, die im Herbst anfallen, merkte Ortsbaumeister Braun an, dass der Bauhof ständig Säcke einsammle, die von Anwohnern mit Laub von Straßenbäumen gefüllt worden seien. Dieser Service entwickle sich aber immer mehr zu einem Problem, weil der Unrat zunehme. Inzwischen kämen jede Woche ungefähr zwei Pritschen voller Hausmüll zusammen, der sich unter dem Laub in den Säcken finde.

Indessen machte Bürgermeister Augustin klar, dass wegen des Klimawandels Bäume mehr denn je gebraucht würden. Dass Bäume Laub abwerfen, müsse man hinnehmen, rief Werner Hermann (SPD) die Wohltat des Schattens in Erinnerung, den man im Sommer genießen dürfe.