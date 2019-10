Altlasten im Neubaugebiet

Baden-Baden / Rastatt



Keine Beteiligung an Mehrkosten Baden-Baden/Rastatt (fk) - Was bei den Zivilklagen vor Gericht an Schadensersatz für die mittelbadischen Trinkwasserversorger wegen der PFC-Verunreinigungen herausspringt, ist ungewiss, festzuhalten bleibt aber, dass sich das Land nicht an den Mehrkosten beteiligt (Foto: Ernst/av).