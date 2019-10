Festhalle soll grundlegend sanier t werden

Forbach / Weisenbach

Sportlicher Höhepunkt Forbach / Weisenbach (mm) - Lange Tradition hat der Panoramalauf der LAG Obere Murg. 1989 wurde dieser zum 20-jährigen Bestehen der Leichtathletikgemeinschaft erstmals ausgerichtet. Beim 50-jährigen Bestehen in diesem Jahr war der Lauf der sportliche Höhepunkt (Foto: rag). » Weitersagen (mm) - Lange Tradition hat der Panoramalauf der LAG Obere Murg. 1989 wurde dieser zum 20-jährigen Bestehen der Leichtathletikgemeinschaft erstmals ausgerichtet. Beim 50-jährigen Bestehen in diesem Jahr war der Lauf der sportliche Höhepunkt (Foto: rag). » - Mehr

Forbach

Gala-Abend 50 Jahre LAG Forbach (mm) - Die Leichtathletikgemeinschaft Obere Murg (LAG) hatte aus Anlass ihres 50. Geburtstags am Samstag zum Ehrungsabend mit Gala in die Festhalle nach Langenbrand eingeladen. Mitglieder wurden geehrt, es gab ein buntes Unterhaltungsprogramm (Foto: arus). » Weitersagen (mm) - Die Leichtathletikgemeinschaft Obere Murg (LAG) hatte aus Anlass ihres 50. Geburtstags am Samstag zum Ehrungsabend mit Gala in die Festhalle nach Langenbrand eingeladen. Mitglieder wurden geehrt, es gab ein buntes Unterhaltungsprogramm (Foto: arus). » - Mehr

Weisenbach

Viel Applaus zum Amtsantritt Weisenbach (mm) - Seit Dienstag hat Weisenbach wieder einen Bürgermeister. Bei der Amtseinführung von Daniel Retsch in der voll besetzten Festhalle gab es viel Applaus für den neuen Chef. Retsch passt in das Bürgermeisterteam des Landkreises, sagte Landrat Toni Huber (Foto: mm). » Weitersagen (mm) - Seit Dienstag hat Weisenbach wieder einen Bürgermeister. Bei der Amtseinführung von Daniel Retsch in der voll besetzten Festhalle gab es viel Applaus für den neuen Chef. Retsch passt in das Bürgermeisterteam des Landkreises, sagte Landrat Toni Huber (Foto: mm). » - Mehr

Forbach

"Lokomotivführer und Ideengeber" Forbach (birk) - Nach drei Jahrzehnten als Ortsvorsteher hat Achim Rietz den Stab an seinen Nachfolger Björn Gaiser weitergereicht. In einer Feierstunde würdigten Bürgermeisterin Katrin Buhrke und zahlreiche Weggefährten das außergewöhnliche Engagement von Rietz (Foto: birk). » Weitersagen (birk) - Nach drei Jahrzehnten als Ortsvorsteher hat Achim Rietz den Stab an seinen Nachfolger Björn Gaiser weitergereicht. In einer Feierstunde würdigten Bürgermeisterin Katrin Buhrke und zahlreiche Weggefährten das außergewöhnliche Engagement von Rietz (Foto: birk). » - Mehr