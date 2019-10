Volksschauspiele wollen Feuer entfachen

Kiefer berichtete von der Werbemaschinerie in Bezug auf das "Traditions-, Stolz- und Erfolgsstück", die man beim Premierenempfang im Juni in Sachen "110 Jahre Wilhelm Tell in Ötigheim" mit der Vorstellung einer geplanten Bronzeskulptur des schweizerischen Nationalhelden anwarf. Außerdem führte er ein in ein gezielt ausgearbeitetes Fundraisingkonzept für die VSÖ. Um zukunftsfähig weiter zu bestehen, benötigen die VSÖ regelmäßig Geld, denn es gibt in den kommenden Jahren erhöhten Sanierungsbedarf rund um die Naturbühne. In Planung sei derzeit die Erneuerung der Elektrik und Beleuchtung. Parallel zur Arbeit der Saier-Stiftung beauftragte man den Fundraiser Julian Feil mit der Erstellung von Spender- und Sponsorendossiers. Damit gebe man Geldgebern keinen "Streuwerbeartikel" an die Hand, wie Geschäftsführer Maximilian Tüg ausführte, sondern ein Werkzeug, um tiefergehender auf die VSÖ aufmerksam zu machen. Die Unterlage stellt die Ist-Situation sowie die Visionen der Volksschauspiele dar. Nicht als reine Bühne sieht man sich, sondern als "Bildungseinrichtung für Kinder und Jugendliche, als überregionales Institut, das die Theaterkultur jedem zugänglich machen möchte".

Für den Sommer 2020 plane man laut Kiefer, "das Feuer des ,Tell' zu entfachen" und rechne mit einem großen Publikumszustrom. Die Zusammenarbeit mit einem Agenten, der direkte Kontakte zu Künstlern herstellt, verspreche zudem "interessante Gastspiele". Da im Sommer das sogenannte Abendstück wegfällt, habe man die Anzahl der Gastspiele wesentlich erhöht und erhoffe sich mit dem Familienmusical "Der Zauberer von Oz" einen weiteren Zuschauermagneten.

Dass die diesjährige Zuschauer-Resonanz "nicht geschmeckt hat", erläuterte Pfarrer Erich Penka, VSÖ-Vorsitzender. Stiftungspräsident Jürgen Bäuerle sagte, man dürfe sich nicht allein an den Besucherzahlen aufhängen. Die künstlerische Leistung im Sommer sei für alle Akteure sehr erfolgreich gewesen; die dargebotene Qualität habe auch das Publikum beeindruckt, befand Bäuerle. Finanziell werde die JSS den Theaterverein im Jahr 2020 mit 3 000 Euro für die Jugendarbeit stützen. Nach der Mitfinanzierung (25 000 Euro) der neuen Beschallungsanlage wies der Kontostand der Stiftung zum 30. September 2019 einen Betrag von 35 000 Euro aus. Dies sei nach Ansicht der Rechnungsprüfer Eberhard Schnelle und Matthias Weyrauch "ein gutes Polster für die weitere Förderung der VSÖ". Ab Januar erhöhen sich die Jahresbeiträge der Stiftung von 25 auf 40 Euro für natürliche und von 100 auf 125 Euro für juristische Personen.

Für außergewöhnliches Engagement bei den VSÖ vergibt die Stiftung traditionell beim Kameradschaftsabend des Theatervereins die Josef-Saier-Medaille. Dieses Jahr erhält sie Christel Wild. Sie ist seit 1956 Mitglied im Verein, leitete von 1987 bis 2015 die Schneiderei und ist aktuell für den Kostümfundus verantwortlich.