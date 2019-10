Blitzer-Praxis auf dem Prüfstand

Ötigheim

Neuer Blitzer in Ötigheim Ötigheim (red) - Ötigheim hat einen weiteren Blitzer: An der Zu- und Ausfahrt des Neubaugebiets Hagenäcker II in Richtung Bietigheim wurde vor Kurzem eine stationäre Geschwindigkeitsmessanlage installiert, die in beide Fahrtrichtungen funktioniert (Foto: Groß).

Rastatt

Hunderte Verstöße an Tunnelkreuzung Rastatt (dm) - Die neuen Doppelblitzer an der Rastatter Tunnelkreuzung werden demnächst scharf gestellt. Derzeit blitzen sie im Testbetrieb - und haben in einer Woche rund 400 Geschwindigkeitsüberschreitungen und 80 Rotlichtverstöße in nur einer Fahrtrichtung gemessen (Foto: av).

Bietigheim

Blitzer mit Farbe besprüht Bietigheim (as) - Kaum in Betrieb, schon hat die MEss-Säule in Bietigheim wieder ausgeblitzt: Einer der beiden neuen Blitzer in der Rheinstraße wurde mit gelber und schwarzer Farbe besprüht und ist nicht mehr funktionsfähig (Foto: Groß). Die Polizei sucht Zeugen der "Blitzaktion".