"Schule zukunftsfähig machen" Von Anne-Rose Gangl



Kuppenheim - "Die Sanierung der Favoriteschule kann starten, ich bin sehr zuversichtlich!", sagte Bürgermeister Karsten Mußler am Montagabend, nachdem der Gemeinderat einvernehmlich die von Architekt Stefan Hunzinger aus Rastatt vorgelegte Planung genehmigt hatte. Rund sieben Millionen Euro investiert die Stadt Kuppenheim in ihre Grund- und Werkrealschule. Damit ist die Sanierung, die im Mai 2020 beginnen soll, eines der großen städtischen Bauvorhaben.







Bereits vor über zwei Jahren hatte der Gemeinderat mit der Beauftragung einer Machbarkeitsstudie die Weichen für die Sanierung der Favoriteschule gestellt. Der Bestand wurde analysiert, die baulichen und funktionalen Anforderungen für die Zukunft wie Verbesserung des Wärmeschutzes, Akustik und Barrierefreiheit mit aufgenommen. In einem ersten Bauabschnitt wurden während der diesjährigen Sommerferien die Toilettenanlagen im Klassentrakt saniert und fertiggestellt, wovon sich die Ratsmitglieder am Montag vor der Sitzung vor Ort überzeugen konnten. Besichtigt wurde gemeinsam mit Rektorin Wera Lang-Nold und dem neuen Konrektor Marco Wolny auch der Verwaltungstrakt, der bis 1992 als Hausmeisterwohnung diente und der nun ein neues Raumkonzept erhalten soll. Bereits vor über zwei Jahren hatte der Gemeinderat mit der Beauftragung einer Machbarkeitsstudie die Weichen für die Sanierung der Favoriteschule gestellt. Der Bestand wurde analysiert, die baulichen und funktionalen Anforderungen für die Zukunft wie Verbesserung des Wärmeschutzes, Akustik und Barrierefreiheit mit aufgenommen. In einem ersten Bauabschnitt wurden während der diesjährigen Sommerferien die Toilettenanlagen im Klassentrakt saniert und fertiggestellt, wovon sich die Ratsmitglieder am Montag vor der Sitzung vor Ort überzeugen konnten. Besichtigt wurde gemeinsam mit Rektorin Wera Lang-Nold und dem neuen Konrektor Marco Wolny auch der Verwaltungstrakt, der bis 1992 als Hausmeisterwohnung diente und der nun ein neues Raumkonzept erhalten soll. "Wir wollen die Schule zukunftsfähig machen, nicht nur in das Gebäude, sondern auch in die Ausstattung und in neue Schulmedien investieren", so Bürgermeister Mußler, der sich über den großen Zuspruch und die guten Schülerzahlen an der Favoriteschule freute. Den größten Brocken der Investitionskosten muss die Stadt selbst schultern. Aus dem Kommunal-Investitionsförderungsgesetz zur Verbesserung der Schulinfrastruktur wurden Mittel in Höhe von rund 1,6 Millionen Euro bewilligt. Der Zuschussantrag für den Ausgleichsstock in Höhe von 600 000 Euro sei jedoch abgelehnt worden, wie Mußler informierte. Derzeit werde geprüft, ob noch weitere Förderprogramme in Anspruch genommen werden könnten. Positive Nachrichten hatte Architekt Hunzinger: "Das Gebäude hat eine sehr gute Struktur". Auch die für die Schule charakteristische Klinkerfassade möchte er erhalten. Im jetzigen Entwurf sollen in den Klassenzimmern die Mauerwerke erhalten bleiben, die Vitrinen und Oberlichter sollen überarbeitet werden, die Wandgestaltung soll je Klassenzimmer eine individuelle Farbe erhalten, eingebaut werden eine Akustikdecke und ein neuer Fußbodenbelag, Magnetschienen, Einbauregale und Pinnwand. Wert gelegt wird auf eine geflieste Waschbeckennische mit Kaltwasser in jedem Klassenzimmer. Komplett ausgetauscht werden sämtliche Wasser- und Elektroleitungen, eingebaut wird LED-Technik, sowie ein eingehauster Aufzug im Bereich der jetzigen Schulbücherei, der sämtliche Geschosse barrierefrei erschließt. Das Brandschutzkonzept sehe zwei zusätzliche Brandschutztüren am Zugang zum Treppenhaus vor. Komplett entkernt werden soll der jetzige, verwinkelte Verwaltungstrakt, dessen Räumlichkeiten neu geordnet werden. So soll das Sekretariat nach dem Umbau als zentrale Anlaufstelle den Blick in den Flur haben, das Lehrerzimmer soll eine kleine Teeküche und einen zusätzlichen Ruheraum erhalten. Die Fassade wird saniert und erhält neue Fenster. Der ehemalige naturwissenschaftliche Schulraum im ersten Obergeschoss des Verwaltungstrakts soll in einen Klassenraum umgewandelt werden. Sämtliche Sanierungsarbeiten werden während des laufenden Schulbetriebs durchgeführt werden und sollen bis Ende 2022 dauern.

