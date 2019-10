"Viel Licht, aber auch Schatten"

Zunächst führte für das Bundesarchiv Andrej Bartuschka in die Präsentation von 16 Bild-Text-Tafeln und vier Vitrinen mit Faksimile-Schriftstücken zum Weg in die deutsche Einheit ein. Die Präsentation soll auch dem Umstand gerecht werden, dass inzwischen eine ganze Generation bei den Ereignissen vom November 1989 bis Oktober 1990 nicht dabei war. "Wir wollen dokumentieren, dass die deutsche Einheit nicht zwangsläufig vorgegeben war", betonte Bartuschka.

Für die Präsentation im Obergeschoss des Sibyllenbaus sollte sich der interessierte Besucher Zeit lassen, denn es sind nicht nur die spektakulären Fotos, wie der Abbau des Grenzhauses am legendären Checkpoint Charly, sondern die schriftlichen Dokumente, die fesseln. So etwa der nachempfundene Staatsvertrag zur Wirtschafts- und Währungsunion von 1990. Dazu lobte Werner Krätschell die gebotenen Inhalte, stellte aber auch immer wieder wichtige Bezüge zur Dauerausstellung der Bundesarchiv-Erinnerungsstätte her.

Krätschell lieferte einen authentischen Vortrag, der gerade das Leben mit der Geheimpolizei, der "Stasi", emotionsgeladen miterleben ließ. Dazu verwies er mehrfach auf sein Buch "Die Macht der Kerzen. Erinnerungen an die friedliche Revolution". Die Besucher wurden bei den Schilderungen mit hineingezogen - sowohl die anwesenden Angehörigen der älteren Generation als auch Schüler.

So machte der kompetente Referent deutlich, dass die Schwäche des kommunistischen Machtgefüges unter Gorbatschow und dann die Reaktion auf die Ereignisse auf dem "Platz des himmlischen Friedens" in Peking die Opposition in der DDR bei ihren Aktionen bestärkt hätten. Krätschell schilderte das Vorgehen gegen die "ungeheure Geheimdienstblase" Stasi, typisch für die "friedliche Revolution" 1989.

Bei der Ausstellungseröffnung in der Bundesarchiv-Erinnerungsstätte wurden die Besucher an die Bornholmer Straße des 9. November 1989 mitgenommen, als Krätschell als einer der Ersten mit Auto und Familie die Grenze passierte. Was die weitere Entwicklung nach der Wiedervereinigung 1990 betraf, sah er "viel Licht, aber auch Schatten" und bedauerte weiter: "Die innere Einheit ist noch nicht da!" Hier könnten Einrichtungen wie die Erinnerungsstätte in Rastatt einen wichtigen Beitrag zu einer "richtigen" Wiedervereinigung leisten.

Die Sonderausstellung kann täglich außer samstags bis März 2020 bei freiem Eintritt besucht werden.