Unruhe auf der Fohlenweide Rastatt (ema) - Das Ausmaß der mutmaßlichen Schändung von Stuten auf der Fohlenweide ist offenbar größer als bis lang bekannt. Gestern meldete das Polizeipräsidium Offenburg drei verdächtige Fälle auf dem Gelände des Reitclubs Rastatt. Bis Ende vergangener Woche war man beim Reitclub noch von einem Fall ausgegangen, nachdem eine Reiterin ihr Pferd verletzt vorgefunden hatte (das BT berichtete am Samstag). Jetzt spricht die Polizei von drei Pferdebesitzerinnen, die in der vergangenen Woche auf das ungewöhnliche Verhalten ihrer Tiere aufmerksam wurden und die Pferde daraufhin genauer unter die Lupe nahmen. Hierbei stellten sie nach Angaben der Polizei fest, dass die Stuten an den Geschlechtsteilen verletzt waren. Mehrere hinzugerufene Tierärzte hätten den Verdacht bestätigt, dass die Pferde möglicherweise kurz zuvor Opfer einer Misshandlung geworden waren. Derzeit sind rund 25 Pferde auf der Fohlenweide untergebracht, sagt Sven Ascher, Unterpächter der Fohlenweide. Sie stehen entweder im Stall oder auf sogenannten Paddocks, einem eingezäunten, zumeist befestigten Auslauf für Pferde. Ascher zufolge ist das Gelände frei zugänglich; eine Überwachung findet bislang nicht statt. Das soll sich jedoch kurzfristig ändern, wie der Unterpächter berichtet. Der Verein habe eine Videoanlage mit fünf Kameras angeschafft, um vor allem nachts im Bilde zu sein. Die Technik soll nun zügig scharf gestellt werden. "Die Leute sind unruhig", weiß Ascher - zumal viele Clubmitglieder noch ein Vorfall im vergangenen Jahr in Plittersdorf beschäftigt. Auf einer Koppel im Rieddorf soll ein Pferd erschossen worden sein. Dies stimmt allerdings so nicht, wie die Betreuerin des Tiers dem BT sagte. Vielmehr sei das Pferd durch einen Tritt eines anderen Pferdes getötet worden. Derweil wollen die Ermittler versuchen, den genauen Tatumständen auf den Grund zu gehen. Zeugen, die verdächtige Personen im Umfeld der frei zugänglichen Koppel oder anderer Reitclubs gesehen haben, werden unter (0 72 22) 76 10 um Kontaktaufnahme gebeten.

