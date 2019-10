'Wir haben Geld, das wir ausgeben wollen'

Baden-Baden

Empfang für Carl Dohmann Baden-Baden (marv) - Carl Dohmann, der in Freiburg lebende Geher des SCL Heel Baden-Baden, wurde nach seinem siebten Platz über 50 Kilometer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften am Dienstag von Oberbürgermeisterin Margret Mergen empfangen (Foto: Suchanek). » Weitersagen (marv) - Carl Dohmann, der in Freiburg lebende Geher des SCL Heel Baden-Baden, wurde nach seinem siebten Platz über 50 Kilometer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften am Dienstag von Oberbürgermeisterin Margret Mergen empfangen (Foto: Suchanek). » - Mehr

Gaggenau

Ruhe, Geduld, Gelassenheit Gaggenau (cv) - Nahezu 40 Jahre Mitglied des Sulzbacher Ortschaftsrats und 15 Jahre Ortsvorsteher - Artur Haitz kann auf ein beachtliches kommunalpolitisches Engagement zurückblicken. Nun hat er mehr Zeit für die Kirchenmusi und seine Enkelkinder (Foto: Vugrin). » Weitersagen (cv) - Nahezu 40 Jahre Mitglied des Sulzbacher Ortschaftsrats und 15 Jahre Ortsvorsteher - Artur Haitz kann auf ein beachtliches kommunalpolitisches Engagement zurückblicken. Nun hat er mehr Zeit für die Kirchenmusi und seine Enkelkinder (Foto: Vugrin). » - Mehr

Stuttgart

Ärger um Werbebanner Stuttgart (dpa) - Ein Werbebanner einer Firma für Elektrofahrzeuge hat Ärger bei Landwirten ausgelöst. Darauf steht unter E-Rollern der Slogan "Sei schlauer und kein Bauer - nutze die Elektro Power." "Da geht ein riesiger Shitstorm über uns drüber", sagte der Chef des Start-ups (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (dpa) - Ein Werbebanner einer Firma für Elektrofahrzeuge hat Ärger bei Landwirten ausgelöst. Darauf steht unter E-Rollern der Slogan "Sei schlauer und kein Bauer - nutze die Elektro Power." "Da geht ein riesiger Shitstorm über uns drüber", sagte der Chef des Start-ups (Symbolfoto: dpa). » - Mehr