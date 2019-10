Sicherheitsmängel werden beseitigt

Malsch - Besorgte Eltern kamen in der Bürgerfragestunde während der Malscher Gemeinderatssitzung gleich auf den Punkt: Wann können unsere Kinder übergangsweise in den Miet-Containern bei der Hans-Thoma-Schule unterrichtet werden, die laut ursprünglicher Planung nach den Sommerferien fertig sein sollten?

Bauamtsleiter Klaus Litzow trug den aktuellen Sachstand detailliert vor. Fakt sei, dass der Vertrag mit der Firma ERWE, welche die Container angeliefert und aufgebaut hat, wegen baulicher Mängel und nicht erfüllter Forderungen außerordentlich gekündigt worden sei. Die Container blieben aber stehen und würden von der Gemeinde Malsch nun in Eigenregie weiter betrieben. Im Moment arbeite man mit Hochdruck daran, die baulichen und sicherheitstechnischen Mängel so schnell wie möglich zu beheben.

Ziel ist, den Schulbetrieb in den Unterrichtscontainern regulär nach den Herbstferien aufzunehmen. Dazu wurde gestern eine Öffnung und Sichtprüfung des Daches vorgenommen. Wenn die Sicherheit der Statik des Daches gewährleistet ist, kann der Schulbetrieb Anfang November in den Containern starten. Im Moment sehe es positiv aus, erklärte Litzow gestern auf BT-Anfrage. In Zusammenarbeit mit ortsansässigen Firmen, die dankenswerterweise sofort "alles stehen und liegen gelassen haben, um schnell zu helfen" hoffe man, die Probleme in den Griff zu bekommen. Dazu gehöre die Umstellung der Rauchabschlusstüren auf Fluchtöffnung. Für die Inbetriebnahme fehle noch die Prüfstatik und Türenumrüstung.

Litzow listete in der Sitzung die Fakten auf, die zur Kündigung des Vertrags mit der Firma ERWE geführt haben. Als bereits im August ersichtlich wurde, dass die Firma sich nicht an die ursprüngliche Planung gehalten habe, forderte die Gemeinde Nachweise und Pläne an. Die Firma habe jedoch bisher keine Nachweise der eigenmächtig vorgenommenen Änderungen eingereicht, erläuterte der Bauamtsleiter.

Nachdem die Verwaltung eine Abschlagsrechnung wegen vorhandener Mängel nicht bezahlt hatte, habe die Firma am 4. September nicht nur die Arbeiten eingestellt, sondern blockierte mit ihren Baumaschinen auch den Zugang zur Baustelle. Bei einem Vor-Ort-Termin am 8. Oktober wurden "28 teils gravierende Mängel festgestellt, vor allem im Bereich Brandschutz und technische Sicherheit", erklärte Litzow. Dies führte zur außerordentlichen Kündigung des Vertrags. Der Firma sei außerdem Hausverbot erteilt worden.

Vergangenen Montag sei die Containerschule nun aber vom Landratsamt abgenommen worden - mit der Maßgabe, dass die Gemeinde alle Mängel in Eigenregie beseitigt. "Die Sicherheit der Kinder ist nicht verhandelbar", verdeutlichte Litzow, warum die Gemeinde so massiv auf die Nichterfüllung von vereinbarten Leistungen reagiert hat. Als Beispiel nannte er die vorgeschriebene Breite von Fluchttüren, die nicht eingehalten waren. Bei einer Notfallsituation hätten die Schüler nicht ungehindert ins Freie gelangen können.