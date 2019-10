Umbau kostet drei Millionen Euro Durmersheim (manu) - Bei der Sitzung des Pfarrgemeinderats der katholischen Seelsorgeeinheit Durmersheim/Au am Rhein hat Markus Westermann, Projektleiter der Jugendkirche Via, das Ergebnis des Runden Tisches vorgestellt, der am 17. Oktober in der sanierungsbedürftigen Pfarr- und Jugendkirche stattfand. Ziel dieses Gesprächs war die bauliche Zukunft der Kirche.

Eingeladen waren Vertreter der politischen Gemeinden, des Dekanats und Entscheidungsträger aus dem Bistum Freiburg sowie zwei Architekten, die ihre Umbauvorschläge vorstellten. Während das erzbischöfliche Bauamt laut Westermann eine "pragmatische und biedere" Empfehlung vorlegte, habe das Büro Bistritz aus Rheinstetten eine "zündende Vision" sowie "beeindruckende Ideen". Beide Architekten errechneten für die Umsetzung Kosten in Höhe von drei Millionen Euro. Dies sei "ein ordentliches Pfund", aber basierend auf der Bistritz-Version "innovativ" mit einer theologischen Grundlage. Pfarrgemeinderatsvorsitzende Anita Rinderle meinte: "In diesen Plan könnte man sich verlieben, wenn wir nur das Geld für die Realisierung hätten." Die Rheinstettener legten ihrem Design Verse aus Paulus' erstem Korintherbrief zugrunde: "Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei; doch am größten unter ihnen ist die Liebe". Nach diesen Worten betritt man die Kirche durch das Eingangsportal mit der Hoffnung, nimmt seinen Weg (lateinisch: via) durch das Gotteshaus vorbei an einem Infobereich und einer Küche, trifft im zweiten Drittel des Raums auf Begegnung von Alt und Jung, Leben, Kultur, Liebe zu Musik und dem gemeinschaftlichen Miteinander, findet Platz für das Mahl, die Anbetung und stößt schließlich im Altarraum auf den Glauben. Barrierefreiheit findet sich in Form von Rampen, eines Behinderten-WCs sowie eines Aufzugs ins Obergeschoss, das die Pfarrbücherei und einen Besprechungsbereich beherbergt. Auch an Stauräume, Lüftung, Heizung, Verdunkelung, Beleuchtung und Akustik ist gedacht. "Nicht alles kann umgesetzt werden", informierte Westermann. Die Ordinariatsvertreter gaben beim Runden Tisch keine festen Zusagen zu einer Mitfinanzierung des Umbaus. "Aber man gab uns von der Bau- und Finanzabteilung positives Feedback sowie den Tipp, das Projekt in der zuständigen Hauptabteilung in die nächste Phase voranzubringen". Konkrete Entscheidungen aus Freiburg gebe es frühestens in fünf Jahren. Positive Auswirkung beim Runden Tisch hatte laut Westermann die Anwesenheit von jungen Leuten aus der Jugendkirche. "Durch die Kombination von unseren aktiven Jugendlichen und dem neuen Imagefilm haben die Teilnehmer nun ein Bild von Via im Kopf", sagte er. Aber: "Der Umbau ist kein Selbstläufer; das wird eine Heidenarbeit für uns". In den veranschlagten Kosten sah Dieter Janikovits, Gemeindereferent und Via-Mitbegründer, keine Schwierigkeit. "Innerhalb der Via-Gönner, Freunde der Jugendkirche sowie des Dekanats ist das zu stemmen". Er stieß sich allerdings daran, dass die Jugendkirche immer noch als Projekt bezeichnet werde. "Via ist etabliert", sagte er.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Durmersheim

Anbau für Villa Sonnenschein Durmersheim (HH ) - Bald wird an der Villa Sonnenschein angebaut. Der kommunale Kindergarten in der Weißenburger Straße wird erweitert. In dem Anbau sollen vier Gruppenräume, ein Schlaf-, ein Wickelzimmer und ein Technikraum entstehen (Foto: Heck). » Weitersagen (HH ) - Bald wird an der Villa Sonnenschein angebaut. Der kommunale Kindergarten in der Weißenburger Straße wird erweitert. In dem Anbau sollen vier Gruppenräume, ein Schlaf-, ein Wickelzimmer und ein Technikraum entstehen (Foto: Heck). » - Mehr