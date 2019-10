Wie Integration gelingen kann

Ötigheim - Es sind Beispiele wie dieses, die Mut machen: Eine junge Frau aus dem Irak, die vor vier Jahren mit ihrer Familie als Geflüchtete nach Deutschland kam, unterstützt nun ehrenamtlich die Erzieherinnen der Ötigheimer Kita am Brüchelwald. Seit 1. September wirkt Reem Shumis dort im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahrs. Vielleicht wird sie sogar ihre Ausbildung zur Kinderpflegerin teilweise in dieser Einrichtung absolvieren.



Kindergartenleiterin Christina Schnurr hätte bestimmt nichts dagegen: Sie lobt ihre 18-jährige Mitarbeiterin für ihr Engagement im unmittelbaren Einsatz "am Kind" wie das in der Erziehersprache heißt. Reem helfe, wenn es zum Beispiel darum geht, den Tisch fürs Mittagessen zu decken, den Kindern beim Essen zu helfen, aber natürlich auch mit ihnen zu spielen oder besondere Aktionen vorzubereiten. "Reem unterstützt die Erzieherinnen, aber auf längere Sicht wird sie auch selbstständiger arbeiten können." Ihre an der Anne-Frank-Schule erworbenen Deutschkenntnisse helfen dabei. Dass Reem Shumis aus einem fernen Land und einem ganz anderen Kulturkreis kommt, sei bei den Kindern kein Thema. Dazu sind sie auch noch zu klein. Außerdem gibt es natürlich auch in der Ötigheimer Kita Kinder, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Mit ihrer eigenen, Aramäisch, kann sich die junge Irakerin, die übrigens katholische Christin ist, allerdings mit keinem unterhalten.

Klar, dass sie auch die vielen anderen Aufgaben des Erzieherberufs kennenlernt, zum Beispiel bei Festen oder Elternabenden. Außerdem hilft die 18-Jährige ab 13 Uhr in der Kernzeitenbetreuung der Ötigheimer Grundschule mit - Schwerpunkt Deutsch - denn da kann sie auch noch etwas lernen. "Die Kinder sind einfach toll", sagt die junge Frau, "und immer ganz lieb." Und ganz neu ist die Arbeit für sie auch nicht, denn vier- bis fünfmal war sie schon zum Praktikum im Haus in der Geßlerstraße. Im Gebäude des früheren Kindergartens St. Michael ist die Kita zurzeit untergebracht, bevor 2020 der Umzug in die ehemalige Brüchelwaldschule ansteht.

Vor fast vier Jahren kam Reem Shumis zusammen mit ihren Eltern, zwei Brüdern und einer Schwester nach Deutschland. Seit etwa drei Jahren lebt die Familie in Ötigheim "in Anschlussunterbringung", so der amtliche Fachausdruck. Die Gemeinde hat eine private Wohnung für die Familie angemietet. Inzwischen steht die ganze Familie in Arbeits- oder Ausbildungsverhältnissen.

Ganz entscheidend mitgewirkt bei diesem wichtigen Schritt in Richtung Integration hat Josef Stößer. Der Ötigheimer wirkte früher als Bildungsberater der Industrie- und Handelskammer und verfügt folglich über beste Kenntnisse über mögliche Ausbildungswege und - was vielleicht noch wichtiger ist - über viele Kontakte.

Reems Mutter arbeitet mittlerweile im Seniorenheim, ihre Brüder hat er zur Ausbildung in Handwerksbetriebe vermittelt, die Schwester lernt den Beruf der Verkäuferin und der Papa hat sich selbst um einen Berufsweg im Logistikbereich gekümmert. Stößer nennt die Familie ein "Musterbeispiel". Helfen könne man nur jenen, die sich auch helfen lassen und die selbst anpacken wollen. Stößer spricht von einer Win-win-Situation, denn auch die Wirtschaft suche händeringend nach Nachwuchs.

Auch für Hauptamtsleiter Patric Kohm und Alexandra Engelmann, die im Ötigheimer Rathaus für Kindergärten und Schulen zuständig ist, gilt die enge Verzahnung von Einsatz der Gemeinde und ehrenamtlichem Engagement als der Königsweg zur Integration. Kohm lobt nicht nur Stößers Kontakte in die Arbeitswelt, sondern auch seine Hartnäckigkeit: "Von Problemen lässt er sich nicht abschrecken."