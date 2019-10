Seit Mai werden Adventsgestecke gebastelt Von Manuela Behrendt



Durmersheim - "Die Glühweinmarmelade ist fertig, seit Ende Mai arbeite ich an den winterlichen Gestecken, aber Engelchen habe ich nur als Design im Kopf, weil mir das Material dafür noch fehlt", sagt Monika Benkert. Im vierten Jahr in Folge organisiert die 53-Jährige vollständig in Eigenarbeit mit Simone Feil den Würmersheimer Wintermarkt.







Wenn dieser am 22. und 23. November zentral im Ortsteil über den Platz vor der Herz-Jesu-Kirche pulst, hat Benkert neben ihrem Bürojob 100 verspielte winterliche Dekoartikel hergestellt. "Immer wenn ich Zeit und Lust habe, bastele ich; so kommen die Gestecke Stück für Stück zusammen". Himbeer-, Heidelbeer- und Bratapfelliköre sind ebenfalls angesetzt, ebenso Basilikum-, Rosmarin-, Chili-, Knoblauch- und Zitronenöle. "Ich habe einen großen Dachboden und einen geräumigen Keller; da findet alles Platz", erzählt sie. "Wir machen auch Eierlikör, diesen ganz frisch kurz vor dem Markt", ergänzt Feil. In Sachen Basteln sieht sich die 43-jährige pädagogische Betreuungskraft als "Vervielfältigerin" der von Benkert erdachten Prototypen. Feils Kreativität liegt auf einem anderen Gebiet. Sie leitet ehrenamtlich die Tanzgruppen der Jungen Katholischen Gemeinschaften (JKG). Rund 50 Kinder und Jugendliche in vier Altersgruppen bewegt sie jede Woche zu rhythmischer Musik: Chaosmäuse (drei bis fünf Jahre), Sweetys (sechs bis acht Jahre), Elements (neun bis 14 Jahre) und Emotions (16 bis 23 Jahre). Elf Jahre lang stand ihr Benkert als Tanztrainerin zur Seite, musste 2017 das sportliche Hobby aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. Als "Mädchen für alles" betreut sie seither die JKG-Tanzgruppen im Hintergrund. Aus einer Sektlaune während einer Weihnachtsfeier entstand vor fünf Jahren bei Feil und Benkert die Idee zum Würmersheimer Wintermarkt. "Wir machen in der Hardtgemeinde unglaublich viel für die Jugend, aber die mittlere und ältere Generation bleibt oft auf der Strecke", sagt Feil, die ebenfalls als Regisseurin und Choreografin beim Musical "Moses: Der Stab Gottes" der Jugendkirche Via dabei ist. Nicht als Konkurrenz zum Durmersheimer Adventsmarkt habe man das Gegenstück im Ortsteil aufgestellt. "Wir wollten für die älteren Würmersheimer eine kleine, gemütliche Veranstaltung schaffen, die bequem zu Fuß erreichbar ist". Eine feste Größe für das Rahmenprogramm ist der Würmersheimer Musikverein. Organisatorisch rekrutiert man rein innerhalb der JKG die Helfer. Familie und Freunde von Benkert und Feil, Eltern der Tanzgruppenmitglieder sowie zahlreiche freiwillige Helfer rund um die beiden Organisatorinnen stehen während des Wintermarkts in den Holzhütten (die Benkert optisch ansprechend dekoriert) und stemmen den Verkauf. Erstmals gibt es nun fünf Buden: jeweils drei mit warmen Speisen, darunter neben Würstchen und Raclette auch Gulaschsuppe. Letztere ist ebenfalls von Benkert und Feil hausgemacht. Ein weiterer Stand bietet die obligatorischen Getränke. Nicht fehlen darf die Hütte mit den 100 winterlichen Gestecken. Neu in diesem Jahr ist eine "süße Überraschungsbude" mit Süßigkeiten. Selbstredend stellen Feil und Benkert auch diese selbst her. Mit einem Teilerlös des Wintermarkts wird ein sozialer Zweck unterstützt.

