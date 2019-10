Freude über neue Visitenkarte

Bühl



Neues Domizil für Verein Pallium Bühl (mig) - Mit einem Festakt ist am vergangenen Freitagabend das neue Domizil des Vereins Pallium in der Nähe des Bühler Bahnhofs eingeweiht worden. Der Bühler Ehrenbürger Ernst Kohlhage hat das Gebäude für den Verein gekauft sowie sanieren und erweitern lassen (Foto: mig). » Weitersagen (mig) - Mit einem Festakt ist am vergangenen Freitagabend das neue Domizil des Vereins Pallium in der Nähe des Bühler Bahnhofs eingeweiht worden. Der Bühler Ehrenbürger Ernst Kohlhage hat das Gebäude für den Verein gekauft sowie sanieren und erweitern lassen (Foto: mig). » - Mehr