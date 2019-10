Konzert in ungewohntem Ambiente

Durmersheim

Ganzjahreseinsatz für Wintermarkt Durmersheim (manu) - Zwei Frauen werkeln seit Mai, um den kleinen, aber feinen Würmersheimer Wintermarkt am 22./23. November vorzubereiten: Simone Feil und Monika Benkert. Sie basteln, kochen Marmelade, setzen Liköre an und kreieren Gestecke (Foto: manu).

Baden-Baden

Briten in Baden-Baden Baden-Baden (wm) - Die BT-Rubrik Rückblende beleuchtet diesmal die Anfänge des britischen Tourismus (Foto: Repro Metzler) in der Kurstadt. Vor der englischen Fußballnationalmannschaft, die 2006 in Baden-Baden logierte, besuchte bereits im 19. Jahrhundert Königin Victoria die Stadt.

Rastatt

Einweihung in Kaiserstraße Rastatt (ema) - Zweieinhalb Jahre lang wurde auf der Baustelle der oberen Kaiserstraße gebuddelt, asphaltiert und saniert. Jetzt ist fast alles gerichtet: Am Freitag weihte OB Hans Jürgen Pütsch den neu gestalteten Platz ein. Allerdings sind die Brunnen noch nicht fertiggestellt (Foto: ema).

Baden-Baden

Musik gegen den Herbstblues Baden-Baden (red) - Zu einer Matinee lädt die Opernakademie Baden-Baden am Sonntag, 27. Oktober, um 11 Uhr ins Brenners Parkhotel ein. Neben Sophie Bareis und Laura Kirchgässner sowie Florian Tavic werden auch Instrumentalstücke für Klavier solo oder Klarinette zu Gehör gebracht (Foto: pr).