Jugendkapelle überzeugt mit hohem Niveau

Der stellvertretende Vorsitzende des Bezirks Hardt im Blasmusikverband Mittelbaden, Martin Fischer, konnte über 300 Besucher begrüßen. Eröffnet wurde der Konzertreigen vom Musikverein Au am Rhein unter der Leitung von Josef Minet. Moderatorin war Petra Nürnberger.

Mit "Absolut Crossover" von Otto M. Schwarz fächerte die Auer Blaskapelle zu Beginn ein breites Spektrum der Spielarten auf. Ein tänzelnder Einstieg wuchs sich zur forschen Präsenz aus, das Orchester-Spektrum wurde zu ganzer Breite ausgefahren, fein gesprenkelt mit Solotupfern von Saxofon und Flöten entpuppte sich das Werk zur modernen Sinfonie. Es folgte "Hotel California" in einer kompakten, geschmeidigen Version. Das "Böhmische Fest" von Hans Bruss schmeichelte sich mit einem Sound in die Gehörgänge, der nach tiefgrüner Waldeslust schmeckte, mit Klarinettengezwitscher und den Becken als Schrittgeber. Mit dem "Königsmarsch" verabschiedeten sich die Auer.

Hauptteil des Konzerts war gewissermaßen der Mittelteil, gehörte dieser doch der selten zu hörenden Jugendkapelle des Bezirks. Unter den Dirigenten Daniel Heck und Stefan Hirn musizieren rund 30 Nachwuchskräfte aus diversen Vereinen. Die Bezeichnung "Nachwuchs", so stellte sich schnell heraus, mag altersbezogen stimmen, die Qualitäten der Kapelle erwiesen sich als weit fortgeschritten. Die Arbeit mit den beiden Dirigenten mache "großen Spaß", benannte Moderatorin Carolin Heck einen der Gründe für das gute Zusammenspiel, das in komplexen Kompositionen wie "Adebars Reise" von Markus Götz hörbar wurde oder in "Voice of Vikings". Ein Rhythmus wie von Ruderschlägen, mystischer Gesang und romantisch anmutende Passagen gehörten zu den prägenden Elementen des von Michael Geisler stammenden Stücks.

Unterschiedliche Stimmungen und Temperamente flossen in "Reverie" von Armin Kofler ineinander, das vom engagierten Einsatz aller Teile des Orchesters lebte. Ihren ehrgeizigen Anspruch, auf hohem Niveau zu spielen, ließ die Jugendkapelle auch bei der Schlussnummer, "Children Of Sanchez", kein bisschen schleifen. Den dritten und letzten Part der Veranstaltung gestaltete der Musikverein Würmersheim, für den Mia Vögele und Lukas Marx moderierten. Wahrscheinlich war es der Dirigent, der einem bei "Mazama - Indianerlegende" statt an Winnetou an Samurai-Filme denken ließ: Kunihiro Ochi stammt aus Japan. Mit seinem geradezu übersinnlichen Schwerpunkt auf Perkussion aller Art bot "Mazama" den stärksten Kontrast des Abends, eine Faszination für Liebhaber. Geradezu traditionell nahm sich dagegen der Titel "Mit Spiel voran" von Ernst Uebel aus. In die Herzen des Publikums schmeichelte sich der "König der Löwen".

Der Vorsitzende des Blasmusik-Bezirks Hardt, der Steinmauerner Bürgermeister Siegfried Schaaf, dankte allen Mitwirkenden für einen "außergewöhnlichen Musikabend" mit "hochklassiger" Unterhaltung. Zum Finale wurde als Gemeinschaftszugabe das Badner Lied intoniert.