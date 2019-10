OB wittert Gefahr am Brunnen

München

Start-ups weiter mit Problemen München (dpa) - Allen politischen Bekenntnissen zum Trotz bleibt Deutschland ein steiniges Pflaster für Start-ups. Hauptproblem ist die Finanzierung: Einerseits fördert der Staat Start-ups. Andererseits fehlen weiter einheimische Geldgeber, die langfristiger Finanzmittel bereitstellen (Symbolfoto: dpa).

Rastatt

Wasserspiele faszinieren Rastatt (fuv) - Die Große Kreisstadt hat einen neuen tollen Ort: die Wasserspiele am Eingang zur oberen Kaiserstraße. Nach der Eröffnung am Freitagabend erkundeten viele Menschen aller Altersgruppen den neugestalteten Platz, dessen Fertigstellung am Samstag gefeiert wurde (Foto: fuv).

Rastatt

HR Rastatt gewinnt Kampfspiel Rastatt (moe) - Die Handballer der HR Rastatt/Niederbühl haben in der Landesliga das Derby gegen die TS Ottersweier mit 32:29 für sich entschieden. In einem Kampfspiel mit etlichen Fehlern auf beiden Seiten setzten sich die Hausherren in der Schlussphase entscheidend ab (Foto: toto)

Hamburg

Zeitumstellung: Mehr Wildwechsel Hamburg (dpa) - In der Nacht vom heutigen Samstag, 27. Oktober, auf Sonntag ist es wieder so weit. Die Sommerzeit endet nach einem halben Jahr. Dann gilt wieder die Normalzeit. Auf der Straße kann das für zusätzliche Gefahren sorgen (Foto: dpa/Archiv).