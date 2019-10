Kosten für Flüchtlinge: Landkreis will auf Erstattung drängen

Berlin

E-Zigaretten: Umsatz bricht ein Berlin (dpa) - Nach Todesfällen in den USA im Zusammenhang mit E-Zigaretten vermelden Händler in Deutschland erhebliche Umsatzeinbußen. Die Verbraucher seien verunsichert; manche wechselten gar zurück zur Tabak-Zigarette, heißt es vom Branchenverband (Symbolfoto: dpa).

Die Suche geht weiter Berlin (dpa) - Auf ein Neues: Der Wettstreit um den SPD-Vorsitz ist noch nicht entschieden. Die Stichwahl bringt zwei grundverschiedene Duos gegeneinander in Stellung. Und es geht nicht nur um die künftige Parteispitze, sondern auch um die Zukunft der Groko (Foto: dpa).

Zeichen für ein tolerantes Europa Baden-Baden (co) - Rund 300 Menschen waren der Aufforderung gefolgt, im Rahmen einer Kundgebung am Ooser Kreisel ein klares Zeichen für ein offenes, tolerantes und friedliches Europa zu setzen. Bis auf eine Anzeige wegen Beleidigung verlief die Demonstration ruhig (Foto: co).

25. Welttanz-Gala im Bénazetsaal Baden-Baden (vr) - Die Welttanzgala, die seit 25 Jahren im Bénazetsaal des Kurhauses stattfindet, hat nicht an Beliebtheit eingebüßt. Im Gegenteil: Die Veranstaltung ist nach wie vor so populär, dass sie seit über zwei Monaten restlos ausverkauft ist. (Foto: BBE/Nathalie Dautel).