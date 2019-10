Frohe Botschaft: Kreisumlage sinkt

Bühl

Probleme mit Mährobotern Bühl (sre) - Lange diskutiert hat der Bühler Gemeinderat über einen Aufsitzrasenmäher für den VfB Bühl (Foto: gero). Was nach einer Kleinigkeit klingt, hat größere Dimensionen: Die erst vor wenigen Jahren für fast alle Sportplätze der Stadt beschafften Mähroboter haben sich nicht bewährt. » Weitersagen (sre) - Lange diskutiert hat der Bühler Gemeinderat über einen Aufsitzrasenmäher für den VfB Bühl (Foto: gero). Was nach einer Kleinigkeit klingt, hat größere Dimensionen: Die erst vor wenigen Jahren für fast alle Sportplätze der Stadt beschafften Mähroboter haben sich nicht bewährt. » - Mehr

Achern

Perfekter Oktober für Großweier Achern (mabu) - Goldener Oktober für den TuS Großweier: Der Landesliga-Absteiger feierte in der Handball-Bezirksklasse diesen Monat vier Siege am Stück und eroberte die Spitze. Möglich wurde der Sprung an die Spitze durch die gleichzeitige Niederlage der HSG Hardt (Foto: fuv). » Weitersagen (mabu) - Goldener Oktober für den TuS Großweier: Der Landesliga-Absteiger feierte in der Handball-Bezirksklasse diesen Monat vier Siege am Stück und eroberte die Spitze. Möglich wurde der Sprung an die Spitze durch die gleichzeitige Niederlage der HSG Hardt (Foto: fuv). » - Mehr

Berlin

Wahlerfolg trotz Höcke Berlin (bms) - Die AfD ist in Thüringen zweitstärkste Kraft geworden. Und das mit einem Spitzenkandidaten, der für den völkisch-nationalistischen Flügel in der Partei steht. Warum viele Wähler trotzdem ihr Kreuzchen gemacht haben, erklärt Parteienforscher Oskar Niedermayer (Foto: dpa). » Weitersagen (bms) - Die AfD ist in Thüringen zweitstärkste Kraft geworden. Und das mit einem Spitzenkandidaten, der für den völkisch-nationalistischen Flügel in der Partei steht. Warum viele Wähler trotzdem ihr Kreuzchen gemacht haben, erklärt Parteienforscher Oskar Niedermayer (Foto: dpa). » - Mehr

Berlin

E-Zigaretten: Umsatz bricht ein Berlin (dpa) - Nach Todesfällen in den USA im Zusammenhang mit E-Zigaretten vermelden Händler in Deutschland erhebliche Umsatzeinbußen. Die Verbraucher seien verunsichert; manche wechselten gar zurück zur Tabak-Zigarette, heißt es vom Branchenverband (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (dpa) - Nach Todesfällen in den USA im Zusammenhang mit E-Zigaretten vermelden Händler in Deutschland erhebliche Umsatzeinbußen. Die Verbraucher seien verunsichert; manche wechselten gar zurück zur Tabak-Zigarette, heißt es vom Branchenverband (Symbolfoto: dpa). » - Mehr